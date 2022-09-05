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Futbol: Spor Toto 1. Lig

05.09.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor: 0 - Manisa FK: 1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Suat Güz

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 28 Yunus Emre Gültekin), Fofana, Boldrin, Zeki Yavru, Laura, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu (Dk. 79 Sarp Ekinci), Osman Çelik (Dk. 79 Cihan Kahraman), Harris (Dk. 58 Ahmet Sağat)

Manisa FK: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan, Prib (Dk. 71 Stark), Gakpa (Dk. 71 Grezda) Batuhan Kör (Dk. 58 Adem Büyük), Diallo (Dk. 90+4 Alioune Ba), Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu

Gol: Dk. 88 Ayberk Karapo (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 12 Mücahit Albayrak, Dk. 24 Yusuf Abdioğlu, Dk. 76 Osman Çelik, Dk. 80 Sarp Ekinci, Dk. 84 Yunus Emre Gültekin, Dk. 90 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor), Dk. 44 Domgjonas, Dk. 65 Diallo, Dk. 72 Grezda (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Manisa Fk, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

Maçın 45. dakikasında Yılport Samsunspor, Boldrin ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Yılport Samsunspor: 0 - Manisa FK: 1

Samsunspor-Manisa FK

Samsunspor-Manisa FK

Samsunspor-Manisa FK

Samsunspor-Manisa FK

Samsunspor-Manisa FK

Samsunspor-Manisa FK

Samsunspor-Manisa FK

Samsunspor-Manisa FK

Samsunspor-Manisa FK

Samsunspor-Manisa FK

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