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Futbol: Spor Toto 1. Lig

10.09.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyçimento Bandırmaspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Alpay, Ali Can Alp

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 35 Mulumba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Kerim Avcı (Dk. 87 Manos), Koutroumpis, Caner Cavlun, Atabey Çiçek, Mehmet Özcan, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 65 Dembele)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Abdullah Aydın (Dk. 62 Erkam Reşmen), Muharrem Cinan (Dk. 80 Camara), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Bardhi), Rashad Muhammed (Dk. 86 Melih İnan), Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 62 Ali Babai)

Goller: Dk. 22 Hamza Gür, Dk. 39 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 49 ve 68 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Dk. 63 Mehmet Özcan, Dk. 79 Fatih Kurucuk, Dk. 83 Caner Cavlun (Beyçimento Bandırmaspor)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Beyçimento Bandırmaspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2

Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

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