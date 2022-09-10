Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Alpay, Ali Can Alp
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 35 Mulumba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Kerim Avcı (Dk. 87 Manos), Koutroumpis, Caner Cavlun, Atabey Çiçek, Mehmet Özcan, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 65 Dembele)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Abdullah Aydın (Dk. 62 Erkam Reşmen), Muharrem Cinan (Dk. 80 Camara), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Bardhi), Rashad Muhammed (Dk. 86 Melih İnan), Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 62 Ali Babai)
Goller: Dk. 22 Hamza Gür, Dk. 39 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 49 ve 68 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Dk. 63 Mehmet Özcan, Dk. 79 Fatih Kurucuk, Dk. 83 Caner Cavlun (Beyçimento Bandırmaspor)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.
- Beyçimento Bandırmaspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz