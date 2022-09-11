Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eyüp
Hakemler: Ramazan Keleş, Hüseyin Aylak, Mehmet Şengül
Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 75 Erdem Gökçe), Uğur Demirok, Fethi Özer, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ, Sinan Kurt, Sekidika (Dk. 67 Ezeh), Recep Niyaz (Dk. 86 Taşkın İlter), Dibba (Dk. 86 Umut Bulut), Eze (Dk. 86 Bülent Uzun)
Adanaspor: Hasan Akınay, Ferhat Katipoğlu (Dk. 68 Burak Çamoğlu), Evren Korkmaz, Roche, Hüseyin Öztürk (Dk. 46 Emre Kaplan), Hakan Yeşil, Bennasser, Hakkı Türker (Dk. 60 Sacko), Burak Çoban (Dk. 81 Ahmethan Köse), Metehan Altunbaş (Dk. 60 Nuno), Jallow
Gol: Dk. 18 Uğur Demirok (Penaltıdan) (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Dk. 79 Ezeh (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Uğur Demirok (Eyüpspor), Dk. 11 Jallow, Dk. 38 Hakkı Türker, Dk. 45 Ferhat Katipoğlu (Adanaspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, Adanaspor'u 1-0 yendi.
- Eyüpspor: 1 - Adanaspor: 0
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