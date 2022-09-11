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Futbol: Spor Toto 1. Lig

11.09.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor: 1 - Adanaspor: 0

Stat: Eyüp

Hakemler: Ramazan Keleş, Hüseyin Aylak, Mehmet Şengül

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 75 Erdem Gökçe), Uğur Demirok, Fethi Özer, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ, Sinan Kurt, Sekidika (Dk. 67 Ezeh), Recep Niyaz (Dk. 86 Taşkın İlter), Dibba (Dk. 86 Umut Bulut), Eze (Dk. 86 Bülent Uzun)

Adanaspor: Hasan Akınay, Ferhat Katipoğlu (Dk. 68 Burak Çamoğlu), Evren Korkmaz, Roche, Hüseyin Öztürk (Dk. 46 Emre Kaplan), Hakan Yeşil, Bennasser, Hakkı Türker (Dk. 60 Sacko), Burak Çoban (Dk. 81 Ahmethan Köse), Metehan Altunbaş (Dk. 60 Nuno), Jallow

Gol: Dk. 18 Uğur Demirok (Penaltıdan) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Ezeh (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Uğur Demirok (Eyüpspor), Dk. 11 Jallow, Dk. 38 Hakkı Türker, Dk. 45 Ferhat Katipoğlu (Adanaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, Adanaspor'u 1-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Eyüpspor: 1 - Adanaspor: 0

Eyüpspor - Adanaspor

Eyüpspor - Adanaspor

Eyüpspor - Adanaspor

Eyüpspor - Adanaspor

Eyüpspor - Adanaspor

Eyüpspor - Adanaspor

Eyüpspor - Adanaspor

Eyüpspor - Adanaspor

Eyüpspor - Adanaspor

Eyüpspor - Adanaspor

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Anahtar Kelimeler:
Adanaspor Eyüpspor futbol spor toto 1.lig

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