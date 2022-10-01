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Futbol: Spor Toto 1. Lig

01.10.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay: 0 - Eyüpspor: 0

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Suat Güz

Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Naderi, Tolga Ünlü, Eren Erdoğan, Yusuf Tekin (Dk. 71 Enes Yetkin), Salih Sarıkaya (Dk. 85 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Paixao (Dk. 90+1 Erdem Özcan)

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram (Dk. 67 Taşkın İlter), Sekidika (Dk. 67 Babel), Sinan Kurt (Dk. 67 Mehmet Murat Uçar), İbrahim Akdağ, Pa Dibba, Recep Niyaz, Emeka Eze

Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Tekin, Dk. 90+4 Björkander (Altay)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig 7. hafta mücadelesinde Altay ile haftaya lider giren Eyüpspor golsüz berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Altay: 0 - Eyüpspor: 0

Altay - Eyüpspor

Altay - Eyüpspor

Altay - Eyüpspor

Altay - Eyüpspor

Altay - Eyüpspor

Altay - Eyüpspor

Altay - Eyüpspor

Altay - Eyüpspor

Altay - Eyüpspor

Altay - Eyüpspor

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Anahtar Kelimeler:
Altay Eyüpspor futbol 1.lig

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