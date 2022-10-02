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Futbol: Spor Toto 1. Lig

02.10.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK: 3 - Adanaspor: 2

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Mehmet Türkmen, Hüsnü Emre Çelimli, Anıl Usta

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Stark, Gakpa (Dk. 57 Batuhan Kör), Nizamettin Çalışkan, Fırat Sarı (Dk. 71 Prib), Diallo (Dk. 80 Mert Kuyucu), Burak Altıparmak, Adem Büyük (Dk. 72 Mehmet Uysal)

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Ferhat Katipoğlu (Dk. 77 Metehan Altunbaş), Evren Korkmaz (Dk. 68 Yiğithan Güveli), Roche, Emre Kaplan, Burak Çoban, Hakkı Türker, Hakan Yeşil, Tetteh (Dk. 67 Belem), Leya (Dk.60 Nuno) , Ahmethan Köse

Goller: Dk. 27 ve Dk. 78 (Penaltıdan) Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 39 Adem Büyük, Dk. 45+8 Gakpa (Penaltıdan) ve Dk. 56 Ayberk Karapo (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 73 Domgjonas (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+6 Evren Korkmaz, Dk. 47 Ahmethan Köse, Dk. 90+8 Roche (Adanaspor), Dk. 80 Diallo, Dk. 90+2 Mehmet Uysal, Dk. 90+5 Muhammet Taha Şahin, Dk. 90+8 Adem Büyük (Yedek kulübesinde) (Manisa FK)

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK, konuğu Adanaspor’u 3-2 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Manisa FK: 3 - Adanaspor: 2

Manisa FK - Adanaspor

Manisa FK - Adanaspor

Manisa FK - Adanaspor

Manisa FK - Adanaspor

Manisa FK - Adanaspor

Manisa FK - Adanaspor

Manisa FK - Adanaspor

Manisa FK - Adanaspor

Manisa FK - Adanaspor

Manisa FK - Adanaspor

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Anahtar Kelimeler:
Adanaspor Manisa FK futbol spor toto 1.lig

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