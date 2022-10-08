Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eyüp
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Uğur Sarı, Emir Eray Eyisoy
Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 71 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ, Sekidika (Dk. 71 Babel), Recep Niyaz (Dk. 86 Can Bayırkan), Dibba (Dk. 86 Murat Uçar), Eze (Dk. 90 Mete Demir)
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Stark, Mert Kuyucu (Dk. 71 Selim Ilgaz), Burak Altıparmak, Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Batuhan Kör), Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 53 Fırat Sarı), Diallo (Dk. 53 Mehmet Uysal), Adem Büyük
Goller: Dk. 47 ve 87 Eze, Dk. 51 Uğur Demirok, Dk. 80 Recep Niyaz (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Sekidika (Eyüpspor), Dk. 45 Diallo (Manisa FK)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, Manisa FK'yi 4-0 yendi.
Eflatun-sarılılar, 25. dakikada Uğur Demirok'un ayağından bir de penaltı kaçırdı.
- Eyüpspor: 4 - Manisa FK: 0
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