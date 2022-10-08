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Futbol: Spor Toto 1. Lig

08.10.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor: 4 - Manisa FK: 0

Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Uğur Sarı, Emir Eray Eyisoy

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 71 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ, Sekidika (Dk. 71 Babel), Recep Niyaz (Dk. 86 Can Bayırkan), Dibba (Dk. 86 Murat Uçar), Eze (Dk. 90 Mete Demir)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Stark, Mert Kuyucu (Dk. 71 Selim Ilgaz), Burak Altıparmak, Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Batuhan Kör), Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 53 Fırat Sarı), Diallo (Dk. 53 Mehmet Uysal), Adem Büyük

Goller: Dk. 47 ve 87 Eze, Dk. 51 Uğur Demirok, Dk. 80 Recep Niyaz (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Sekidika (Eyüpspor), Dk. 45 Diallo (Manisa FK)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, Manisa FK'yi 4-0 yendi.

Eflatun-sarılılar, 25. dakikada Uğur Demirok'un ayağından bir de penaltı kaçırdı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Eyüpspor: 4 - Manisa FK: 0

Eyüpspor - Manisa FK

Eyüpspor - Manisa FK

Eyüpspor - Manisa FK

Eyüpspor - Manisa FK

Eyüpspor - Manisa FK

Eyüpspor - Manisa FK

Eyüpspor - Manisa FK

Eyüpspor - Manisa FK

Eyüpspor - Manisa FK

Eyüpspor - Manisa FK

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