Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Deniz Turgut, Cem Özbay
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Kayanba (Dk. 77 Arda Köksal), Bregu (Dk. 82 Melih Okutan), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Burak Asan), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 82 Balde), Bülent Cevahir (Dk. 90 Posmac)
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Okan Derici, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk. 81 Bekir Turaç Böke), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu,
Goller: Dk. 40 Landel, Dk. 62 Kayanba, Dk. 90+1 Balde (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 22 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor), Dk. 54 Kayanba (Boluspor)
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3 -0 yendi.
- Boluspor: 3 - Altaş Denizlispor: 0
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