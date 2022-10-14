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Futbol: Spor Toto 1. Lig

14.10.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor: 3 - Altaş Denizlispor: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Deniz Turgut, Cem Özbay

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Kayanba (Dk. 77 Arda Köksal), Bregu (Dk. 82 Melih Okutan), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Burak Asan), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 82 Balde), Bülent Cevahir (Dk. 90 Posmac)

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Okan Derici, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk. 81 Bekir Turaç Böke), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu,

Goller: Dk. 40 Landel, Dk. 62 Kayanba, Dk. 90+1 Balde (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 22 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor), Dk. 54 Kayanba (Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3 -0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Boluspor: 3 - Altaş Denizlispor: 0

Boluspor - Altaş Denizlispor

Boluspor - Altaş Denizlispor

Boluspor - Altaş Denizlispor

Boluspor - Altaş Denizlispor

Boluspor - Altaş Denizlispor

Boluspor - Altaş Denizlispor

Boluspor - Altaş Denizlispor

Boluspor - Altaş Denizlispor

Boluspor - Altaş Denizlispor

Boluspor - Altaş Denizlispor

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Boluspor atatürk spor toto 1.lig

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