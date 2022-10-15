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Futbol: Spor Toto 1. Lig

15.10.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK: 1 - Altay: 1

Stat: Mümin Özkasap​​​​​​​

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin, (Dk. 64 Mehmet Uysal), Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90+2 Grezda), Stark, Burak Altıparmak, Stark, Diallo, Batuhan Kör, (Dk.75 Gakpa), Adem Büyük

Altay: Ozan Evrim Özenç, Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Arda Gezer (Dk. 79 Nurettin Küçükdeniz), Enes Yetkin (Dk. 71) Mehmet Gündüz), Naderi, Paixao (Dk. 90+3 Kutay Yokuşlu), Yusuf Tekin (Dk. 79 Erdem Özcan)

Goller: Dk. 70 Mehmet Uysal (Manisa FK), Dk. 89 Paixao (penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 39 Yusuf Tekin, Dk. 76 Mehmet Gündüz, Dk. 90+4 Salih Sarıkaya (Altay), Dk.90 Ayberk Karapo (Manisa FK)

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Manisa FK evinde, Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Manisa FK: 1 - Altay: 1

Manisa FK - Altay

Manisa FK - Altay

Manisa FK - Altay

Manisa FK - Altay

Manisa FK - Altay

Manisa FK - Altay

Manisa FK - Altay

Manisa FK - Altay

Manisa FK - Altay

Manisa FK - Altay

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Anahtar Kelimeler:
Altay Manisa FK spor toto 1.lig

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