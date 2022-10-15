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Futbol: Spor Toto 1. Lig

15.10.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor: 0 - Eyüpspor: 0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk.83 Ercan Coşkun), Koray Altınay, Mithat Pala, Sefa Yılmaz (Dk.83 Deniz Hümmet), Alper Potuk (Dk.90 Papa), Benhur Keser (Dk.74 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.90 Hurk)

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.88 Mete Kaan Demir), Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk.66 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ (Dk.88 Ahmet İldiz), Sekidika (Dk.46 Babel), Recep Niyaz, Dibba (Dk.66 Murat Uçar), Emeka Eze

Sarı kartlar: Dk.15 Sefa Yılmaz, Dk.78 Koray Altınay (Çaykur Rizespor) Dk.29 Sekidika, Dk.90+7 Ömer Bayram (Eyüpspor)

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor-Eyüpspor mücadelesi 0-0 beraberlik ile tamamlandı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Çaykur Rizespor: 0 - Eyüpspor: 0

Çaykur Rizespor - Eyüpspor

Çaykur Rizespor - Eyüpspor

Çaykur Rizespor - Eyüpspor

Çaykur Rizespor - Eyüpspor

Çaykur Rizespor - Eyüpspor

Çaykur Rizespor - Eyüpspor

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Çaykur Rizespor Eyüpspor futbol spor toto 1.lig

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