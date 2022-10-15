Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk.83 Ercan Coşkun), Koray Altınay, Mithat Pala, Sefa Yılmaz (Dk.83 Deniz Hümmet), Alper Potuk (Dk.90 Papa), Benhur Keser (Dk.74 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.90 Hurk)
Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.88 Mete Kaan Demir), Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk.66 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ (Dk.88 Ahmet İldiz), Sekidika (Dk.46 Babel), Recep Niyaz, Dibba (Dk.66 Murat Uçar), Emeka Eze
Sarı kartlar: Dk.15 Sefa Yılmaz, Dk.78 Koray Altınay (Çaykur Rizespor) Dk.29 Sekidika, Dk.90+7 Ömer Bayram (Eyüpspor)
RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor-Eyüpspor mücadelesi 0-0 beraberlik ile tamamlandı.
- Çaykur Rizespor: 0 - Eyüpspor: 0
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