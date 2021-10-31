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Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

31.10.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor: 1 - Kocaelispor: 1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre (Dk. 68 Muğdat Çelik), Tusha (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Onazi (Dk. 61 Djedje), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Aissati, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mayi, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 61 Özer Özdemir)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu, Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 74 Diop), Mandjeck, Pereira (Dk. 62 Cebezas, Dk. 80 Omolo), Benhur Keser

Goller: Dk. 5 Ndlovu (Kocaelispor), Dk. 79 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Cebezas, Dk. 71 Yılmaz Özeren, Dk. 72 Atila Turan, Dk. 78 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 90+1 Muğdat Çelik (Altaş Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Altaş Denizlispor evinde konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

- Altaş Denizlispor: 1 - Kocaelispor: 1

Altaş Denizlispor - Kocaelispor

Altaş Denizlispor - Kocaelispor

Altaş Denizlispor - Kocaelispor

Altaş Denizlispor - Kocaelispor

Altaş Denizlispor - Kocaelispor

Altaş Denizlispor - Kocaelispor

Altaş Denizlispor - Kocaelispor

Altaş Denizlispor - Kocaelispor

Altaş Denizlispor - Kocaelispor

Altaş Denizlispor - Kocaelispor
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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor

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