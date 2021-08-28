YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

28.08.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenspor: 0 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 4

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mert Bulut, Ferhat Çalar

Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Ömer Şahbaş, Mazlum Demir, Mete Çelik (Dk. 85 Emre Batuhan Adıgüzel), Gomes (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu), Ba, Adamu (Dk. 89 Cem Çelik), Akanbi, Emre Özer (Dk. 71 Abdullah Aydın), Ahmet Sağat

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 71 Mrsic), Alim Öztürk (Dk. 71 Yiğithan Güveli), Glumac, Ercan Coşkun, Camara (Dk. 83 Onur Ayık), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Emre Nefiz), Del Valle, Serkan Göksu, Bammou (Dk. 33 Kehinde)

Goller: Dk. 3 ve 12 Alim Öztürk, Dk. 16 Serkan Göksu, Dk. 69 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Vrsajevic, Dk. 44 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig

- Menemenspor: 0 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 4

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:31
Öğle
13:17
İkindi
16:58
Akşam
19:54
Yatsı
21:15

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazar

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz Kayseri'nin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi"

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.