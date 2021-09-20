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Futbol: TFF 1. Lig

20.09.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypiliç Boluspor: 1 - İstanbulspor: 1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Kemal Elmas, Ali Can Alp

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 90 +1 Talha Erdoğan), Bregu (Dk. 78 Novak), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 66 Marshal)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz, Cajic (Dk. 63 Rroca), Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Etoga, Muammer Sarıkaya (Dk. 57 Erdem Seçgin), Ethemi, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış (Dk. 75 Ferhat Yazgan)

Goller: Dk. 54 Kağan Miray Bağış (İstanbulspor), Dk. 89 Marshal (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Ethemi (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Bertu Alican Özyürek, Dk. 78 Ali Keten, Dk. 90+2 Kasongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 84 Muhammed Alperen Uysal (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: TFF 1. Lig

- Beypiliç Boluspor: 1 - İstanbulspor: 1

Beypiliç Boluspor - İstanbulspor

Beypiliç Boluspor - İstanbulspor

Beypiliç Boluspor - İstanbulspor

Beypiliç Boluspor - İstanbulspor

Beypiliç Boluspor - İstanbulspor

Beypiliç Boluspor - İstanbulspor

Beypiliç Boluspor - İstanbulspor

Beypiliç Boluspor - İstanbulspor

Beypiliç Boluspor - İstanbulspor

Beypiliç Boluspor - İstanbulspor
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