MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in vasiyetinin iptali istemiyle kardeşi Günay Girik tarafından vasiyet düzenlendiği tarihte akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla açılan davada karar verildi. Mahkeme, davanın reddine karar verip, Fatma Girik'in vasiyetinin geçerli olduğunu hükmetti.

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Girik'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına toprağa verildi. Girik'in ölümünün ardından vasiyet tartışmaları gündeme geldi. Fatma Girik, 2018 yılında hazırladığı vasiyetnamede mirasını yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktı. Ayrıca vasiyetnamede, kardeşi Günay Girik'in 2 çocuğuna, yetiştirme yurdundan koruyucu ailesi olarak aldığı Ahu Aşkar'a, evde çalışan yardımcılar olmak üzere toplam 5 kişiye de mal varlığından, belli miktarlarda para bıraktı. Günay Girik ise vasiyetnamenin hazırlandığı dönemde Fatma Girik'in akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle dava açtı.

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik in vasiyeti geçerli sayıldı 1

DOSYA ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Suç duyurusu akabinde, Fatma Girik'in, vasiyetname düzenlemesi için fiil ehliyetinin olup olmadığının araştırılması amacıyla dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu, yapmış olduğu inceleme sonucunda, "Fatma Girik'in vasiyetname tarihi olan 26 Ekim 2018 tarihinde fiil ehliyetine haiz olduğunun kabulünün uygun bulunduğu oy birliği ile mütalaa olunur" görüşünü bildirdi.

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik in vasiyeti geçerli sayıldı 2

MAHKEME KARARINI VERDİ

Bodrum 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 11 Şubat'ta görülen davanın 12'nci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, davanın reddine karar verip, Fatma Girik'in vasiyetinin geçerli olduğunu hükmetti. Kararın ardından Ahu Turanlı ve Müyesser Girik'in avukatları Sabit Emekdar ve Eylem Pektaş, yazılı basın açıklaması yaptı. Pektaş ve Emekdar, açıklamalarında, "Sürecin başından itibaren, beyan ettiğimiz üzere, bu konu bir miras kavgası değil, bir iradeye saygı meselesidir. Mahkemece verilen bu karar, merhume Fatma Girik'in özgür iradesinin ve tasarruflarının hukuken de teyidi niteliğindedir. Böylece uzun süredir kamuoyuna yansıyan iddialar hakkında yargı son noktayı koymuştur" dedi.

Pektaş ve Emekdar, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Günay Girik'in, sadece kendi maddi menfaati uğruna, milyonların gönlünde taht kurmuş Fatma Girik'in, akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde çirkin bir iddia ile aziz hatırasını lekeleme girişimi, yüce mahkemenin vermiş olduğu karar ile amacına ulaşamamış, iddialarının mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu tescillenmiştir. Medyada, 'Fatma Girik'in ailesinde Miras krizi', 'Ailede Miras Kavgası' yönünde haberler çıkmaya devam etmektedir. Ortada ne bir kriz, ne de bir kavga vardır, konu tamamen Fatma Girik'in iradesine saygı meselesidir. Bundan sonraki süreçte de mahkeme kararının getirdiği yasal sonuçların uygulanması konusunun takipçisi olacağız. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte, kamuoyu nezdinde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı operasyonlarına ve itibar suikastı yapmaya çalışanlara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Bizler vekilleri olarak, merhume Fatma Girik'in aziz hatırasına duyulan saygının korunmasının buradaki en önemli husus olduğuna inanıyoruz."

13 Şubat 2026
13 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen Enes Batur'a yurt dışı yasağı!Fenomen Enes Batur'a yurt dışı yasağı!
Galaya damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay... Galaya damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.