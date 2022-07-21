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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

21.07.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BATE Borisov: 0 - Arabam.com Konyaspor: 1 (İlk Yarı)

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Gustavo Fernandes Correia, Pedro Ribeiro, Paulo Bras (Portekiz)

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich, Milic, Gromyko

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi

Gol: Dk. 38 Bytyqi (Arabam.com Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 40 Uğurcan Yazğılı (Konyaspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Arabam.com Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Bate Borisov'un ev sahibi olduğu karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynandı.

10. dakikada sol kanattan atağa kalkan Bytyqi'nin pasında Çekiçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

16. dakikada Soner Dikmen'in ayağından açtığı topu önünde bulan Gromyko'nun, ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Sehic topa sahip oldu.

32. dakikada Bytyqi'nin ortasında Cikalleshi'nin kafa vuruşununda kaleci Kudravets topu güçlükle kurtardı.

38. dakikada Arabam.com Konyaspor öne geçti. Topla hareketlenen Hadziahmetovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direği dibinden ağlara gitti: 0-1

40. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın Milic'e müdahalesinde hakem Correia faul kararı verdi. Hakem, Uğurcan'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi ve Arabam.com Konyaspor 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Arabam.com Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

- BATE Borisov: 0 - Arabam.com Konyaspor: 1 (İlk Yarı)

BATE Borisov - Arabam.com Konyaspor

BATE Borisov - Arabam.com Konyaspor

BATE Borisov - Arabam.com Konyaspor

BATE Borisov - Arabam.com Konyaspor

BATE Borisov - Arabam.com Konyaspor

BATE Borisov - Arabam.com Konyaspor

BATE Borisov - Arabam.com Konyaspor

BATE Borisov - Arabam.com Konyaspor

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor futbol uefa konferans ligi

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