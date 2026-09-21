Oğuzhan Koç'un kirasına mahkemeden zam! 85 bin TL ödüyordu, yeni kira bedeli 324 bin TL oldu

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Beşiktaş Levent’te 2019'dan bu yana oturduğu daire için ödediği 85 bin liralık kira bedeline zam yapılınca ev sahibiyle mahkemelik olmuştu.

Ev sahibi Güneş B., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı. Ev sahibi Güneş B., 2024 yılında kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Oğuzhan Koç, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, düzenli olarak kira artışını gerçekleştirdiğini ancak evin kira bedelinin bu olmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; dava kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından Koç'un ödeyeceği kira bedeli de belli oldu.

Mahkeme, Oğuzhan Koç'un ev sahibine 324 bin lira kira ödemesine hükmetti. Böylece Koç'un 85 bin lira olan kira bedeli, mahkeme kararıyla 324 bin liraya yükselmiş oldu.