Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene’nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın 23 yaşındaki futbolcusunun ocak ayında kariyerine başka bir kulüpte devam etmek istediği öne sürüldü.

OCAK AYINDA AYRILIK...

Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Dorgeles Nene, geleceğiyle ilgili kararını menajerine iletti. Malili futbolcunun ocak ayında Fenerbahçe’den ayrılmak istediği belirtildi.

Hamzaoğlu, genç oyuncunun durumuyla ilgili, "Nene, menajerine bilgi vermiş ve 'Ocak ayında ayrılmak istiyorum' demiş. Ocak ayında teklif gelirse ayrılma durumu olabilir." ifadelerini kullandı.

2030’A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe’nin uzun vadeli planları arasında yer alan Nene’nin sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihinde sona erecek. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE’DE 21 GOLE KATKI

Fenerbahçe formasıyla 44 karşılaşmada görev yapan Dorgeles Nene, bu maçlarda 11 gol kaydetti ve 10 asist yaptı. Malili oyuncu, toplam 21 gole doğrudan katkı sağladı.