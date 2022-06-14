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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

14.06.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 1 - Litvanya: 0 (İlk yarı)

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier (Fransa)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Litvanya: Bartkus, Baravykas, Girdvainis, Klimavicius, Barauskas, Lasickas, Megelaitis, Uzela, Milasius, Golubickas, Cernych

Gol: Dk. 37 Kaan Ayhan (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 31 Baravykas (Litvanya)

İZMİR (AA) - UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Litvanya maçının ilk yarısını ay-yıldızlı ekip 1-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cengiz'in şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Cengiz'in şutunda, top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada hızlı gelişen Litvanya atağında Lasickas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milasius'un şutunda, top auta gitti.

36. dakikada sol çapraz pozisyondaki Kerem'in şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Cengiz'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci Bartkus'un müdahalesine rağmen çizgiyi geçti. Hakem Frappart, yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü A Milli Futbol Takımı 1-0 önde bitirdi.

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

- Türkiye: 1 - Litvanya: 0 (İlk yarı)

Türkiye - Litvanya

Türkiye - Litvanya

Türkiye - Litvanya

Türkiye - Litvanya

Türkiye - Litvanya

Türkiye - Litvanya

Türkiye - Litvanya

Türkiye - Litvanya

Türkiye - Litvanya

Türkiye - Litvanya

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