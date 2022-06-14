Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier (Fransa)
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun
Litvanya: Bartkus, Baravykas, Girdvainis, Klimavicius, Barauskas, Lasickas, Megelaitis, Uzela, Milasius, Golubickas, Cernych
Gol: Dk. 37 Kaan Ayhan (Türkiye)
Sarı kart: Dk. 31 Baravykas (Litvanya)
İZMİR (AA) - UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Litvanya maçının ilk yarısını ay-yıldızlı ekip 1-0 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cengiz'in şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Cengiz'in şutunda, top üstten dışarı çıktı.
30. dakikada hızlı gelişen Litvanya atağında Lasickas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milasius'un şutunda, top auta gitti.
36. dakikada sol çapraz pozisyondaki Kerem'in şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
37. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Cengiz'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci Bartkus'un müdahalesine rağmen çizgiyi geçti. Hakem Frappart, yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü A Milli Futbol Takımı 1-0 önde bitirdi.
- Türkiye: 1 - Litvanya: 0 (İlk yarı)
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