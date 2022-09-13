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Futbolu bırakmıştı, Arda'yı üzen haber "Sağlığım kötüye gidiyor"

13.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Arda Turan'ın Türk futboluna kazandırılmasına pay sahibi olan spor adamlarından olan Belçikalı eski teknik direktör Eric Gerets, Fransız basınına verdiği bir demeçte sağlığı ile alakalı oldukça endişe veren sözler sarf etti. İşte Gerets'in o sözleri...

Galatasaray'da 2005-2007 yılları arasında teknik direktörlük görevi yürütmüş olan ve bu yıllar arasında bir kez şampiyonluk yaşamış olan Eric Gerets, Fransız basınına verdiği demeçte sevenlerini oldukça üzen ifadeler kullandı. 2015 yılından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Belçikalı futbol adamı, sağlığı ile alakalı endişe verici sözler sarf etti.

"SAĞLIĞIM HER GÜN KÖTÜYE GİDİYOR"

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68 yaşındaki Gerets yaptığı açıklamada; 'Her geçen gün sağlığım biraz daha kötüye gidiyor gibi hissediyorum. Bedenim eskisi gibi değil. Dengemi korumakta zorlanıyorum ve günde birkaç kez düşüyorum. Yüzümü günde 10 kez bir yerlere çarpıyorum. Ama bütün bunlara rağmen hala hayattayım.' ifadelerini kullandı.

2015'DE BIRAKMIŞTI

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2015 yılında teknik direktörlük kariyerine nokta koyan Belçikalı çalıştırıcı; “Artık tamamen bıraktım. Sağlık sorunlarım nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldım” açıklamasını yapmıştı.

ARDA TURAN'I ÜZEN GELİŞME

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A takıma ilk kez 2004-2005 sezonunda yükselen ve 2005-2006 sezonunun ikinci yarısını ise Manisaspor'da kiralık olarak geçiren Arda Turan, burada ortaya koyduğu başarılı performansla dönemin teknik direktörü Erik Gerets'in dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yakın zamanda futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan verdiği bir röportajda "Gerets'in şans vermesi ve benim o şansı ilk seferinde iyi kullanmam var. Belki o ilk şansı iyi kullanamasaydım ben de bugün olmayacaktım" ifadelerini kullanmıştı.

Arda Turan'ın fotoğrafları...

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