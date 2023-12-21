Futbolun yeni formatı Avrupa Süper Ligi için Türkiye'den ilk bildirim Başakşehir'den geldi!

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA’nın, Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti.

Bu kararın ardından Avrupa Kulüpler Birliği de, Avrupa Süper Ligi’ni desteklemediklerini ve bu projeyi onaylamadıklarıyla ilgili açıklama yayımladı.

Başakşehir de resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) aldığı Avrupa Süper Ligi’ni desteklememe kararına katıldığını ve ECA ile iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiğini duyurdu.

İşte Başakşehir'in açıklaması;

"İstanbul Başakşehir FK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak verdiği ve hiçbir şekilde sözde Süper Lig projesini desteklemeyen kararı dikkate almaktadır.

İstanbul Başakşehir FK olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için Avrupalı kulüp arkadaşlarımızla birlikte Avrupa Kulüpler Biriliği aracılığıyla çalışmaya %100 bağlıyız. Bu da ancak Avrupa Kulüpler Biriliği'nin UEFA ile sahip olduğu güçlü ortaklık sayesinde mümkün olacaktır."

"FUTBOL SATILIK DEĞİL"

UEFA Başkanı Alexander Ceferin Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bu kararı sonrası yaptığı açıklamada "Futbol satılık değil, bunu defalarca kez gösterdik." ifadelerini kullandı.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KATILMAYACAĞINI AÇIKLAYAN TAKIMLAR ŞÖYLE:

