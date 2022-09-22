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Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

22.09.2022 04:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Araç ve yaya trafiğine kapatılan köprüler, havadan görüntülendi.

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı

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