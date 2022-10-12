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  4. Galatasaray’a 50 milyon, Fenerbahçe’ye 40 milyon TL! Dört büyüklerin başına ‘Katar Kuşu’ kondu, her gün para yağacak

Galatasaray’a 50 milyon, Fenerbahçe’ye 40 milyon TL! Dört büyüklerin başına ‘Katar Kuşu’ kondu, her gün para yağacak

12.10.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi FIFA tarafından flaş bir karara imza atıldı. Dünya Kupası'na futbolcu gönderecek kulüplere günlük olarak ödeme yapılacağı açıklandı. Ülkemizden de Dünya Kupası'na oyuncu gönderecek kulüpler bu güncellemeden faydalanabilecek. Galatasaray'ın göndereceği 5, Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin 3 futbolcusu bulunuyor. Bu sayılara göre takımlarımız oturdukları yerden adeta para basacak.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi kulüplere müjdeli haber FIFA'dan geldi. Kulüplere destek olmak için ödeme yapma kararı alan FIFA, toplamda 209 milyon dolar gibi bir ücret dağıtacak. Ülkemizden en fazla oyuncuyu Galatasaray gönderirken, en fazla parayı da Galatasaray kazanacak. Gönderilen 5 futbolcudan günlük 50 bin dolar ücret kazanılacak. Beşiktaş 40, Fenerbahçe ise 30 bin doları kasasına koyacak.

Emre ŞEN - Mynet SPOR (ÖZEL)

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Yapılacak ödemelerden futbolcu değil, kulüpler faydalanacak. Turnuvada kalınan süre boyunca günlük 10 bin dolar şeklinde ödeme planı oluşturulacak. Bu ödemeden oyuncunun son 2 sezonda forma giydiği tüm kulüpler fayda sağlayacak. FIFA, kulüplere oyuncular için başvurularını açtı. Kulüpler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

DÜNYA KUPASINA GİDECEK OYUNCULAR

GALATASARAY

GALATASARAY

SEFEROVIC (İSVİÇRE)

SEFEROVIC (İSVİÇRE)

MUSLERA (URUGUAY)

MUSLERA (URUGUAY)

TORREIRA (URUGUAY)

TORREIRA (URUGUAY)

MERTENS (BELÇİKA)

MERTENS (BELÇİKA)
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FIFA dünya kupası Özge Gürel At kata erden
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