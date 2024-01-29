Galatasaray'a İspanya'dan Fatih Terim'i çok kızdıran teklif! Bakambu'ya teklif yaptılar, reddedilince ikinci kez geliyorlar!

Galatasaray'ın sezon başında Al-Nasr'dan kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, beklenen performansı bir türlü verememesi nedeniyle forma şansı da bulmakta zorlanıyor. Kongolu oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken sürpriz bir isimden teklif gelmişti.
Panathinaikos'un başına geçerek uzun süre sonra yeşil sahalara dönen Fatih Terim'in Sarı-Kırmızılılar ile iletişime geçtiği ve Bakambu'ya talip olduğu öğrenilmişti.
Taraflar arasında görüşmeler sürerken Bakambu için sürpriz bir talip daha ortaya çıktı. Foot Mercato'nun haberine göre; İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Betis, Cedric Bakambu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Sarı-Kırmızılılar'ın bu teklifi reddettiği öne sürülürken İspanyol temsilcisinin yeni bir teklifle Galatasaray'a geleceği öğrenildi.
Haberde Cedric Bakambu'nun da La Liga ekibine gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray'ın 700 bin euroya BAE ekibi Al-Nasr'dan transfer ettiği Kongolu oyuncu, 16 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.