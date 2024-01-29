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  4. Galatasaray'a İspanya'dan Fatih Terim'i çok kızdıran teklif! Bakambu'ya teklif yaptılar, reddedilince ikinci kez geliyorlar!

Galatasaray'a İspanya'dan Fatih Terim'i çok kızdıran teklif! Bakambu'ya teklif yaptılar, reddedilince ikinci kez geliyorlar!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.01.2024 16:37 | Son Güncelleme:
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Transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray son olarak Sacha Boey'i rekor bir bonservisle takımdan gönderirken Sarı-Kırmızılılar'da bir ayrılık daha gündemde. Galatasaray'da beklenilen performansı bir türlü gösteremeyen Bakambu'ya Fatih Terim talip olurken sürpriz bir teklif daha geldi. İşte detaylar...

Cedric Bakambu

Cedric Bakambu

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Al-Nasr'dan kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, beklenen performansı bir türlü verememesi nedeniyle forma şansı da bulmakta zorlanıyor. Kongolu oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken sürpriz bir isimden teklif gelmişti.


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TERİM O İSMİ İSTİYOR

TERİM O İSMİ İSTİYOR

Panathinaikos'un başına geçerek uzun süre sonra yeşil sahalara dönen Fatih Terim'in Sarı-Kırmızılılar ile iletişime geçtiği ve Bakambu'ya talip olduğu öğrenilmişti.

SÜRPRİZ TEKLİF

SÜRPRİZ TEKLİF

Taraflar arasında görüşmeler sürerken Bakambu için sürpriz bir talip daha ortaya çıktı. Foot Mercato'nun haberine göre; İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Betis, Cedric Bakambu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

GALATASARAY'DAN RET

GALATASARAY'DAN RET

Sarı-Kırmızılılar'ın bu teklifi reddettiği öne sürülürken İspanyol temsilcisinin yeni bir teklifle Galatasaray'a geleceği öğrenildi.

SICAK BAKIYOR

SICAK BAKIYOR

Haberde Cedric Bakambu'nun da La Liga ekibine gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray'ın 700 bin euroya BAE ekibi Al-Nasr'dan transfer ettiği Kongolu oyuncu, 16 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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