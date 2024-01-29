Galatasaray'a İspanya'dan Fatih Terim'i çok kızdıran teklif! Bakambu'ya teklif yaptılar, reddedilince ikinci kez geliyorlar!

SÜRPRİZ TEKLİF

Taraflar arasında görüşmeler sürerken Bakambu için sürpriz bir talip daha ortaya çıktı. Foot Mercato'nun haberine göre; İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Betis, Cedric Bakambu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.