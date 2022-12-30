Galatasaray'a karşı sahadaydı! Maçın ertesi günü Sivas'tan ayrıldı... Sivasspor'da Dia Saba takıma resmen veda etti! İşte ayrılık sebebi

"GELECEĞİMLE İLGİLİ YORUM YAPACAĞIM YER DEĞİL"

Bir gazetecinin “Dia Saba Türkiye’de kalacak mısın?” şeklindeki sorusuna Saba, “Bu toplantıyı veda etmek için yapıyorum. Geleceğimle ilgili yorum yapmam gereken yerin burası olmayacağını düşünüyorum. Buraya herkese teşekkür etmek için geldim. Sivasspor’da oynamak benim için bir zevkti. Çok güzel bir 4 ay geçirdim. Şu anda takımın içinde bulunduğu durum iyi değil. Bu sebeple çok üzgünüm. Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde devam etmesini temenni ediyorum. İlerleyen zamanlarda bunu başaracaklarına eminim. Belki benim ayrılışım şuanda doğru zaman değil ama olmak olduğu bir zaman diye düşünüyorum. Bunun için de çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Bence kulübün tek eksiği var o da taraftar. Kulübün taraftar desteğine ihtiyacı var” yanıtını verdi.