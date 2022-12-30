SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Galatasaray'a karşı sahadaydı! Maçın ertesi günü Sivas'tan ayrıldı... Sivasspor'da Dia Saba takıma resmen veda etti! İşte ayrılık sebebi

Galatasaray'a karşı sahadaydı! Maçın ertesi günü Sivas'tan ayrıldı... Sivasspor'da Dia Saba takıma resmen veda etti! İşte ayrılık sebebi

30.12.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı mücadelede yaşananların yankısı sürerken, Sivasspor cephesine bir şok da 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Dia Saba'dan geldi. Sivas ekibinde top koşturan tecrübeli oyuncu düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrıldığını açıklarken, sebebi ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Dia Saba

Dia Saba

İSR İsrail
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk etmişti. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, 50. dakikada Sivasspor'un iptal edilen golü spor kamuoyunda adeta infial yaratırken, birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Sivas ekibinde alınan bu sonucun üzüntüsü yaşanırken, bir şok da iki yıldız Sivasspor forması giyen Dia Saba'dan geldi. Galatasaray maçında ilk 11'de maça başlayan ve 90 dakika sahada kalan Saba, 90+4. dakikada yerini Hakan Arslan'a bırakmıştı. 30 yaşındaki oyuncu bugün düzenlediği basın toplantısıyla Sivasspor'a veda etti.

Sivassporlu futbolcu Dia Saba, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya ajans ve gazete temsilcileri katıldı. Saba, ailesinin yurt dışında olması sebebiyle takımdan ayrılması gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle kulübüme başkanıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe geldiğimden beri bana destek oldular. Burada 4 ay kadar durdum ama 2 yıl gibi geldi. Çok güzel günlerimiz geçti. Buradan ayrılmak durumundayım, ayrılmamın sebebi ise ailevi konular" dedi.

"GELECEĞİMLE İLGİLİ YORUM YAPACAĞIM YER DEĞİL"

"GELECEĞİMLE İLGİLİ YORUM YAPACAĞIM YER DEĞİL"

Bir gazetecinin “Dia Saba Türkiye’de kalacak mısın?” şeklindeki sorusuna Saba, “Bu toplantıyı veda etmek için yapıyorum. Geleceğimle ilgili yorum yapmam gereken yerin burası olmayacağını düşünüyorum. Buraya herkese teşekkür etmek için geldim. Sivasspor’da oynamak benim için bir zevkti. Çok güzel bir 4 ay geçirdim. Şu anda takımın içinde bulunduğu durum iyi değil. Bu sebeple çok üzgünüm. Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde devam etmesini temenni ediyorum. İlerleyen zamanlarda bunu başaracaklarına eminim. Belki benim ayrılışım şuanda doğru zaman değil ama olmak olduğu bir zaman diye düşünüyorum. Bunun için de çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Bence kulübün tek eksiği var o da taraftar. Kulübün taraftar desteğine ihtiyacı var” yanıtını verdi.

"MENAJERİMDEN HABER BEKLİYORUM"

"MENAJERİMDEN HABER BEKLİYORUM"

Saba, ayrılmasının sebebinin para olmadığını vurgulayarak, "Başkanımız benim buraya gelmem için çok uğraştı. Bunun için teşekkür ediyorum. Burada kalmam içim ellerinden geleni yaptılar. Buradaki konu para değil tamamen ailesel konu. Bene daha çok aile adamıyım. Tabii ki de futbolu da çok seviyorum, futbola da devam edeceğim. Ben ailemin düşüncelerini tatmin etmek doğrultusunda hareket ediyorum. Geleceğimden çok bahsetmek istemiyorum. Şuan bende menajerimi bekliyorum. Görüşmeler sonunda açıklığa kavuşacak. Benim amacım oyun oynamak. Benim sözleşmem 1 yıllıktı ancak ocak ayında 250 bin dolar karşılığında ayrılma maddesi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

"SEBEP TÜRKİYE VEYA SİVAS DEĞİL"

"SEBEP TÜRKİYE VEYA SİVAS DEĞİL"

Bir gazetecinin “Ailesi Sivas’ı yada Türkiye’yi mi beğenmedi?” şeklindeki sorusuna ise Saba şu yanıtı vererek, "Sebep Türkiye veya Sivas şehri değil burada ulusalar arası bir okul yok. Benim büyük oğlum birinci sınıfa gidiyor ve Türkçe bilmiyor. Kendi anadilinde eğitim göremiyor asıl sebep bu diyebilirim. Başka bir sebep yok."

"MEDYADA ÇOK ŞEY DOLAŞIYOR"

"MEDYADA ÇOK ŞEY DOLAŞIYOR"

Son olarak birçok takımla adı anıldığı yönünde iletilen soruya Saba, “Bunu konuşmanın zaman değil. Medyada çok şey dolaşıyor şuanda bununla ilgili yorum yapamam çünkü burası yeri değil. Burada aile ortamı var, bu çok önemli bir şey. Sivasspor içinde bulunduğu durumdan daha iyisini hak ediyor. Tabii ki taraftar desteği de gerekiyor. O desteği de göremiyoruz. Ama Sivasspor içinde olduğu bu durumdan çıkacaktır” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor son dakika ayrılık galatasaray veda Süper Lig ak süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

Sörloth'un yolu yeniden Türkiye'ye düşüyor!

Sörloth'un yolu yeniden Türkiye'ye düşüyor!

Ali Koç'tan sert açıklamalar: Maç tekrar edilmeli!

Ali Koç'tan sert açıklamalar: Maç tekrar edilmeli!

Ahmet Çakar'dan çok ağır sözler!

Ahmet Çakar'dan çok ağır sözler!

Erden Timur'dan flaş açıklamalar!

Erden Timur'dan flaş açıklamalar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.