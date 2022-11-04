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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri!

04.11.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Umut Meler Düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı. Sarı Kırmızılılarda maç öncesi sakat ya da cezalı oyuncu yer almazken karşılaşmanın muhtemel 11'leri de belli oldu. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Galatasaray Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Ezeli rakiplerin oynadığı son 10 resmi karşılaşmada siyah beyazlılar gelibiyet sayısı açısından üstün. Kartal, bahsş geçen maçlardın toplamından 5 kez galibiyet ile ayrılırken sarı kırmızılılar 4 kez üstünlük elde etti. 1 Maç ise eşitlikle sona erdi. Siyah Beyazlılar bu maçlarda 11 gol atarken, sarı kırmızılı ekip 10 gol atabildi. Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY REKABETTE BEŞİKTAŞ'TAN ÜSTÜN

GALATASARAY REKABETTE BEŞİKTAŞ'TAN ÜSTÜN

Tarihler 22 Ağustos 1924'ü gösterdiğinde Taksim Stadı'nda siyah beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle başlayan rekabette geride kalan 351 karşılaşmanın 124'ü sarı kırmızılılae, 113'ünü ise Beşiktaş kazandı.

114 maç ise eşitlikle sona erdi. Öte yandan Galatasaray ligde kozlarını paylaştığı maçlarda sahadan 47 kez, Beşiktaş ise 38 kez üstünlükle ayrıldı. 43 maç ise berabere bitti.

Sarı Kırmızılılar Nef Stadyumu'nun açılmasının ardından Beşiktaş'ı ağırladıklarında büyük 3-2 üstünlükle ayrıldı. Diğer 12 maçda ev sahibi ekip, 8 galibiyet aldı.

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