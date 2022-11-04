Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri!

Galatasaray Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Ezeli rakiplerin oynadığı son 10 resmi karşılaşmada siyah beyazlılar gelibiyet sayısı açısından üstün. Kartal, bahsş geçen maçlardın toplamından 5 kez galibiyet ile ayrılırken sarı kırmızılılar 4 kez üstünlük elde etti. 1 Maç ise eşitlikle sona erdi. Siyah Beyazlılar bu maçlarda 11 gol atarken, sarı kırmızılı ekip 10 gol atabildi. Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...