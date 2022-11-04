Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri!

Galatasaray Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Ezeli rakiplerin oynadığı son 10 resmi karşılaşmada siyah beyazlılar gelibiyet sayısı açısından üstün. Kartal, bahsş geçen maçlardın toplamından 5 kez galibiyet ile ayrılırken sarı kırmızılılar 4 kez üstünlük elde etti. 1 Maç ise eşitlikle sona erdi. Siyah Beyazlılar bu maçlarda 11 gol atarken, sarı kırmızılı ekip 10 gol atabildi. Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...
Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Tarihler 22 Ağustos 1924'ü gösterdiğinde Taksim Stadı'nda siyah beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle başlayan rekabette geride kalan 351 karşılaşmanın 124'ü sarı kırmızılılae, 113'ünü ise Beşiktaş kazandı.
114 maç ise eşitlikle sona erdi. Öte yandan Galatasaray ligde kozlarını paylaştığı maçlarda sahadan 47 kez, Beşiktaş ise 38 kez üstünlükle ayrıldı. 43 maç ise berabere bitti.
Sarı Kırmızılılar Nef Stadyumu'nun açılmasının ardından Beşiktaş'ı ağırladıklarında büyük 3-2 üstünlükle ayrıldı. Diğer 12 maçda ev sahibi ekip, 8 galibiyet aldı.