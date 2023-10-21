Galatasaray Beşiktaş maçına saatler kala Halil Umut Meler'e olay sözler! "Türk hakemliği iflas etmiştir"

"TÜRKİYE'DEKİ EN CİDDİ MAÇLARDAN BİRİ"

Geçmişe bakın; favorilerin ne kadar rahat kaybedebildiklerini görürsünüz. Galatasaray için bu sezon Türkiye'deki en ciddi maçlardan biri. Pek tabii ki Beşiktaş için de öyle. Kapalı bir savunma yapacaklar, kontrataklarla çıkıp gol arayacaklar. Unutulmasın ki aynı Beşiktaş, geçen sezon 10 kişiyle 1-0 mağlupken, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 yendi. Belki de geçen sezon bu mağlubiyet, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesindeki kırılma anıydı."