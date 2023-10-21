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Galatasaray Beşiktaş maçına saatler kala Halil Umut Meler'e olay sözler! "Türk hakemliği iflas etmiştir"

21.10.2023 15:26 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor haftanın dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken karşılaşma öncesi Ahmet Çakar çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının oynanmasına saatler kala mücadelenin heyecan taraftarları iyiden iyiye sararken, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e dair son derece sert bir değerlendirmede bulundu.

Çakar değerlendirmesinde "Derbinin Halil Umut Meler'e verilmesi Türk hakemliğinin iflasıdır" ifadelerini kullanırken favorisini de açıkladı.

İŞTE O SÖZLER...
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GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN NASIL BİR SONUÇ BEKLİYORSUNUZ?

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN NASIL BİR SONUÇ BEKLİYORSUNUZ?

"Tüm yıllara baktığımızda derbilerin sonucunu önceden kestirebilmek mümkün olmuyor. Galatasaray- Beşiktaş maçında favori, Galatasaray… Kendi evinde oynuyor ve istim üzerinde. Kadro kaliteleri ortada. Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliğine gidildi. Tecrübesiz Burak Yılmaz önderliğinde sahaya çıkacaklar. Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var.

"TÜRKİYE'DEKİ EN CİDDİ MAÇLARDAN BİRİ"

"TÜRKİYE'DEKİ EN CİDDİ MAÇLARDAN BİRİ"

Geçmişe bakın; favorilerin ne kadar rahat kaybedebildiklerini görürsünüz. Galatasaray için bu sezon Türkiye'deki en ciddi maçlardan biri. Pek tabii ki Beşiktaş için de öyle. Kapalı bir savunma yapacaklar, kontrataklarla çıkıp gol arayacaklar. Unutulmasın ki aynı Beşiktaş, geçen sezon 10 kişiyle 1-0 mağlupken, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 yendi. Belki de geçen sezon bu mağlubiyet, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesindeki kırılma anıydı."

"TÜRK HAKEMLİĞİNİN İFLASI"

"TÜRK HAKEMLİĞİNİN İFLASI"

"Meler'in bu derbiyi yönetiyor olması Türk hakemliğinin iflasıdır. Eğer derbilerin yüzde 90'ını aynı hakeme, yani Meler'e yönettiriyorsanız Türk hakemliğinde güven ve kalite sorununu kabul ediyorsunuz demektir. Gelelim Halil Umut Meler'e; Türkiye'de de Avrupa'da da iyi maçlar yönetiyor."

"KARNESİ FENA DEĞİL AMA..."

"KARNESİ FENA DEĞİL AMA..."

"Derbi karnesi fena değil ama artık sahadaki hakemden çok VAR odasındaki hakemleri de konuşmak lazım. Yıllara baktığımızda saha içinde hepimiz bazı şeyleri göremedik. Bu durumda VAR devreye girecek. Dolayısıyla son kararı sahadaki hakem verse de artık dünya futbolunda VAR hakemleri çok önemli hale geldi."

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Hakem Ahmet Çakar Halil Umut Meler Derbi beşiktaş galatasaray Süper Lig oynanacak süper li

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