Galatasaray Beşiktaş maçına saatler kala Halil Umut Meler'e olay sözler! "Türk hakemliği iflas etmiştir"

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının oynanmasına saatler kala mücadelenin heyecan taraftarları iyiden iyiye sararken, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e dair son derece sert bir değerlendirmede bulundu.
Çakar değerlendirmesinde "Derbinin Halil Umut Meler'e verilmesi Türk hakemliğinin iflasıdır" ifadelerini kullanırken favorisini de açıkladı.
"Tüm yıllara baktığımızda derbilerin sonucunu önceden kestirebilmek mümkün olmuyor. Galatasaray- Beşiktaş maçında favori, Galatasaray… Kendi evinde oynuyor ve istim üzerinde. Kadro kaliteleri ortada. Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliğine gidildi. Tecrübesiz Burak Yılmaz önderliğinde sahaya çıkacaklar. Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var.
Geçmişe bakın; favorilerin ne kadar rahat kaybedebildiklerini görürsünüz. Galatasaray için bu sezon Türkiye'deki en ciddi maçlardan biri. Pek tabii ki Beşiktaş için de öyle. Kapalı bir savunma yapacaklar, kontrataklarla çıkıp gol arayacaklar. Unutulmasın ki aynı Beşiktaş, geçen sezon 10 kişiyle 1-0 mağlupken, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 yendi. Belki de geçen sezon bu mağlubiyet, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesindeki kırılma anıydı."
"Meler'in bu derbiyi yönetiyor olması Türk hakemliğinin iflasıdır. Eğer derbilerin yüzde 90'ını aynı hakeme, yani Meler'e yönettiriyorsanız Türk hakemliğinde güven ve kalite sorununu kabul ediyorsunuz demektir. Gelelim Halil Umut Meler'e; Türkiye'de de Avrupa'da da iyi maçlar yönetiyor."
"Derbi karnesi fena değil ama artık sahadaki hakemden çok VAR odasındaki hakemleri de konuşmak lazım. Yıllara baktığımızda saha içinde hepimiz bazı şeyleri göremedik. Bu durumda VAR devreye girecek. Dolayısıyla son kararı sahadaki hakem verse de artık dünya futbolunda VAR hakemleri çok önemli hale geldi."