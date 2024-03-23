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Galatasaray'da Arda Güler açıklaması geldi! ''Bildiğim tek şey şu ki...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.03.2024 18:39
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Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ismael Garcia, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Milli oyuncunun adaptasyonu ve fiziksel durumu hakkında konuşan Garcia, Arda Güler'in kalitesinden bahsetti.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ismael Garcia, Arda Güler'in son durumu hakkında konuştu.

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"TÜRKİYE ÇOK DUYGUSAL BİR ÜLKE"

"TÜRKİYE ÇOK DUYGUSAL BİR ÜLKE"

"Türkiye çok duygusal bir ülke. Tutkulu bir futbol iklimi var. Bu durum genç oyuncular için 'iki ucu keskin bir kılıç'."

"İKİ MAÇ OYNADIKLARINDA TÜRK MESSİ DENİYOR"

"İKİ MAÇ OYNADIKLARINDA TÜRK MESSİ DENİYOR"

"İki maç iyi oynadıklarında 'Türk Messi', iki maç kötü oynadıklarında ise 'bu olamaz' deniyor. Arda Güler'in durumu farklı."

"ÇOK İYİ MAÇLAR OYNADI"

"ÇOK İYİ MAÇLAR OYNADI"

"Çünkü çok genç yaşta ülkenin büyük takımlarından birinde oynamaya başladı. Çok iyi maçlar oynadı. Kalitesinin yanı sıra çekici bir oyun stili de var."

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜNE TRANSFER OLDU"

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜNE TRANSFER OLDU"

"Onu izlediğinizde hemen dikkatinizi çekiyor. Üstelik dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu."

"ARDA'NIN YAŞADIĞI FİZİKSEL ZORLUKLAR SEVİYEYLE İLGİLİ DEĞİL"

"ARDA'NIN YAŞADIĞI FİZİKSEL ZORLUKLAR SEVİYEYLE İLGİLİ DEĞİL"

''Arda'nın yaşadığı fiziksel zorlukların Real Madrid'in antrenman seviyesiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum."

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Arda Güler galatasaray real madrid son durumu
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