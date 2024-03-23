Galatasaray'da Arda Güler açıklaması geldi! ''Bildiğim tek şey şu ki...''

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ismael Garcia, Arda Güler'in son durumu hakkında konuştu.
"Türkiye çok duygusal bir ülke. Tutkulu bir futbol iklimi var. Bu durum genç oyuncular için 'iki ucu keskin bir kılıç'."
"İki maç iyi oynadıklarında 'Türk Messi', iki maç kötü oynadıklarında ise 'bu olamaz' deniyor. Arda Güler'in durumu farklı."
"Çünkü çok genç yaşta ülkenin büyük takımlarından birinde oynamaya başladı. Çok iyi maçlar oynadı. Kalitesinin yanı sıra çekici bir oyun stili de var."
"Onu izlediğinizde hemen dikkatinizi çekiyor. Üstelik dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu."
''Arda'nın yaşadığı fiziksel zorlukların Real Madrid'in antrenman seviyesiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum."