Galatasaray'da ayrılık! Sosyal medya hesabından sildi

Sarı-kırmızılı takımda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi. İşte sosyal medya hesabından Galatasaray'ı silen futbolcu...
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Galatasaray Kulübü'nün yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Alexandru Cicaldau, sponsor hastanemiz Vadistanbul Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçti" denildi.
CICALDAU'DAN HAGI VE POPESCU'YA MESAJ
Sarı-kırmızılı kulübün Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan 6,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Cicaldau, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
PSV HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY'I SİLDİ
Galatasaray'da gözden çıkarılan isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli flaş bir harekete imza attı. Takımda en fazla maaş alan oyunculardan olan Cezayirli futbolcunun yaptığı bu hamle kısa süre içerisinde gündem oldu. Sofiane Feghouli, Instagram hesabında yer alan Galatasaray yazısını sildi.
AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ
Tecrübeli futbolcunun bu hamlesi sonrası ayrılık iddiaları güçlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in PSV maçında sonradan oyuna soktuğu Sofiane Feghouli'nin gelecek sezon planlamasında yer almadığı iddiaları artış göstermeye başladı.
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