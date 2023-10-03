Galatasaray'da dev operasyon için şimdiden düğmeye basıldı! Ocak ayında 3 imza birden...

2. İMZA SACHA BOEY!

2021 yazında Rennes'den transfer edilen Sacha Boey, yükselen grafiğiyle Avrupa devlerini peşine taktı. Hücuma olan katkısı, savunmadaki olumlu hamleleri ve fiziksel gücüyle öne çıkan Boey, takımın en az kazanan isimleri arasında yer alıyor. Yönetim Fransız ismin maaşına zam yaparak sözleşmesini uzatmak ve elini güçlendirmek istiyor. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...