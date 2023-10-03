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Galatasaray'da dev operasyon için şimdiden düğmeye basıldı! Ocak ayında 3 imza birden...

03.10.2023 12:12 | Son Güncelleme:
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Sezon öncesi yaptığı transferle adından söz ettiren Galatasaray ocak ayı için de şimdiden harekete geçerken, iç transferde de hareketli bir dönem geçireceğinin sinyallerini veriyor. Sarı-Kırmızılılar 3 isimle sözleşme imzalamaya oldukça yakın. İşte detaylar...

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray'da ocak ayı planlaması da şimdiden başladı. Sarı-Kırmızılılar ocak arasında dev bir operasyona imza atmaya hazırlanırken, 3 imza birden atılması bekleniyor.

İç transferde oldukça hareketli bir dönem geçirmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar üç isim ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ KEREM!

İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ KEREM!

Sabah'ın haberine göre; 2020 yılında 3. Lig'den transfer edilen ve büyük bir ivme yakalayarak her sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu'yla masaya oturulacak. 24 yaşındaki oyuncunun maaşında ciddi bir artış yapılacak ve mukavelesi iyileştirilecek. Cimbom'daki istikrarıyla adından söz ettiren milli yıldızın, özellikle Mauro Icardi'yle uyumu dikkat çekiyor.

2. İMZA SACHA BOEY! 

2. İMZA SACHA BOEY! 

2021 yazında Rennes'den transfer edilen Sacha Boey, yükselen grafiğiyle Avrupa devlerini peşine taktı. Hücuma olan katkısı, savunmadaki olumlu hamleleri ve fiziksel gücüyle öne çıkan Boey, takımın en az kazanan isimleri arasında yer alıyor. Yönetim Fransız ismin maaşına zam yaparak sözleşmesini uzatmak ve elini güçlendirmek istiyor. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...

NELSSON'DA SONA DOĞRU! 

NELSSON'DA SONA DOĞRU! 

2021 yazında takıma katılan ve defansın vazgeçilmez ismi olan Victor Nelsson'un maaşı artırılmak isteniyor. Danimarkalı stoperin ilk sezon Marcao'yla, geçen sezon Abdülkerim Bardakcı'yla uyumu dikkat çekti. 24 yaşındaki yıldız hava toplarındaki hakimiyeti ve pozisyon bilgisiyle öne çıkıyor. 7 milyon Euro'ya alınan yıldızın serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro... Yönetim, 3 futbolcunun sözleşmelerini iyileştirerek kafa karışıklıklarının önüne geçmek ve ilerleyen süreçlerde transfer görüşmelerinde elini güçlendirmek istiyor.

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