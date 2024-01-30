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Galatasaray'da galibiyete rağmen Kerem Aktürkoğlu'na olay tepki! Sosyal medyada taraftarlar milli oyuncuya sahip çıktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.01.2024 08:27 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin son anlarında oyundan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösteren sarı-kırmızılılar, milli oyuncuyu bir hayli üzdü. Bu olay sonrası sosyal medyadaki taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Arda Kızıldağ'ın attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, baskılı mücadelesine rağmen soyunma odasına geride gitti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren sarı-kırmızılı takım, 72. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle skora denge getirdi. Baskılı mücadelesine devam eden Galatasaray, 89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA YİNE TEPKİ

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Galatasaray taraftarlarıyla yine gerilim yaşayan Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıktığı anlarda taraftarı alkışlamak için tribünlere doğru döndü. Kendisini ıslıkladıklarını gören Kerem, yüzünü kenara doğru dönüp oyundan çıktı. Bir hayli moralinin bozulduğu gözlenen milli oyuncunun direkt olarak soyunma odasına gittiği gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray fk süper li
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