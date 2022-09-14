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  4. Galatasaray'da istenmeyen adamdı, şimdi değere bindi! Fransa bile onu takip ediyor

Galatasaray'da istenmeyen adamdı, şimdi değere bindi! Fransa bile onu takip ediyor

14.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sezon başı kadro dışı bırakılan ve takımda düşünülmeyen Sacha Boey, 3 haftadır oynadığı maçlarda sergilediği performansla göz doldurdu. Takımın değişilmez ismi olan Boey, Kamerun Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddetti. Bu kararının nedeni sonradan ortaya çıktı.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın her geçen gün değerine değer katan genç oyuncusu Sacha Boey durdurulamıyor. Ligde sergilediği performansla herkesi büyüleyen genç oyuncu, Kamerun Milli Takımı tarafından gelen daveti reddetti. Sezon başında olan değerini neredeyse 10'a katlayan Boey, kararını kısa süre içinde verecek.

SONG: "BUNA VAKTİMİZ YOK"

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Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, "Sacha Boey için kapı her zaman açık. Yoğun bir programımız ve o olmadan yapacağız. Boey bizim beklememizi istiyor ama her zaman buna vaktimiz yok" diye konuştu.

BOEY'İN NEDEN REDDETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

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Sacha Boey'in çifte vatandaş olması nedeniyle Fransa Milli Takımı'ndan davet bekliyor. Sacha Boey'i Fransa Milli Takımı yetkilileri aradı. Performansının Didier Deschamps tarafından takip edildiği söylendi. Fransa'dan teklif gelmemesi halinde Kamerun'a dönmeyi planlayan Boey'in kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor.

SACHA BOEY FOTOĞRAFLARI

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Kamerun Fransa Milli Futbol Takımı Sacha Boey galatasaray kamerun milli takımı rigobert song atan kata sezon
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