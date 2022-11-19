Galatasaray'da kıskançlık krizi! 'Ona verdiğiniz parayı verin'

Bu isimlerden Boey ile yapılan görüşmenin perde arkasında oldukça ilginç bir detay ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Nelsson'a 300 bin Euro zam yapan sarı-kırmızılı yönetim, aynı tarifeyi Sacha Boey'ye uygulamak istedi ancak olumsuz cevap aldı.