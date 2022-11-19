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Galatasaray'da kıskançlık krizi! 'Ona verdiğiniz parayı verin'

19.11.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Okan Buruk ile iyi bir ivme yakalayan Galatasaray'da devre arasının yaklaşmasıyla transfer çalışmaları hız kazanırken, iç transferde de hareketli bir ara geçirilecek gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken bu sezonki performansıyla adeta göz dolduran Sacha Boey ile yapılan görüşmede ilginç bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da sezon başında kadroya katılan bazı isimlerden istenilen verim alınamazken, bazı isimler bu sezonki performansıyla adeta göz dolduruyor.

Bu isimlerden biri de Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız ekibi Rennes'ten 1.15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve bu sezonki performansıyla göz dolduran Sacha Boey...

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken, iç transferde ilk imzayı Victor Nelsson'a attıran Galatasaray'da sıradaki hedefler Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey.

Bu isimlerden Boey ile yapılan görüşmenin perde arkasında oldukça ilginç bir detay ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Nelsson'a 300 bin Euro zam yapan sarı-kırmızılı yönetim, aynı tarifeyi Sacha Boey'ye uygulamak istedi ancak olumsuz cevap aldı.

480 bin Euro ile A Takım'ın en az kazanan yabancılarından olan 22 yaşındaki oyuncu, 800 bin Euro'ya sözleşmesini yenilemeyi kabul etmedi.

Forma rekabetinde yedek bıraktığı vatandaşı Leo Dubois'i referans alan Fransız sağ bekin 1.8 milyon Euro istediği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey son dakika galatasaray

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