Galatasaray'da kıskançlık krizi! 'Ona verdiğiniz parayı verin'

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da sezon başında kadroya katılan bazı isimlerden istenilen verim alınamazken, bazı isimler bu sezonki performansıyla adeta göz dolduruyor.
Bu isimlerden biri de Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız ekibi Rennes'ten 1.15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve bu sezonki performansıyla göz dolduran Sacha Boey...
Süper Lig'de devre arası yaklaşırken, iç transferde ilk imzayı Victor Nelsson'a attıran Galatasaray'da sıradaki hedefler Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey.
Bu isimlerden Boey ile yapılan görüşmenin perde arkasında oldukça ilginç bir detay ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Nelsson'a 300 bin Euro zam yapan sarı-kırmızılı yönetim, aynı tarifeyi Sacha Boey'ye uygulamak istedi ancak olumsuz cevap aldı.
480 bin Euro ile A Takım'ın en az kazanan yabancılarından olan 22 yaşındaki oyuncu, 800 bin Euro'ya sözleşmesini yenilemeyi kabul etmedi.
Forma rekabetinde yedek bıraktığı vatandaşı Leo Dubois'i referans alan Fransız sağ bekin 1.8 milyon Euro istediği ortaya çıktı.