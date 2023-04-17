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Galatasaray'da Mauro Icardi düğümü çözülüyor! Galatasaray'dan sürpriz hamle...

17.04.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Transferin en merak edilen isimlerinden olan Mauro Icardi için yeni gelişmeler yaşanırken, sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olan ve en yakın rakibinin 6 puan önünde bulunan Sarı-Kırmızılılar yeni sezon için de kolları sıvamış durumda.

Birçok isimle temaslarını sürdüren Galatasaray'ın sezonun tamamlanmasıyla birlikte iç transferde de hamleler yapması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların iç transferde müjdeli haber beklediği isimlerden biri de Mauro Icardi...

SÜRPRİZ HAMLE 

SÜRPRİZ HAMLE 

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın büyük sevgisini kazanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için çalışmalar başlarken en önemli hedeflerden biri haline gelen yıldız ismin bonservisini alma konusunda Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

ICARDI UÇAĞI KALKIYOR

ICARDI UÇAĞI KALKIYOR

Attığı gollerle adından söz ettirmeyi başaran yıldız oyuncu İstanbul'da kalmak istediğini her fırsatta dile getirirken Sarı-Kırmızılılar Galatasaray, Fransa'ya temsilci göndermeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların hedefi, PSG ile bir yıl daha sözleşmesi olan futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden almak.

"BONSERVİS VERMEYELİM..."

"BONSERVİS VERMEYELİM..."

Sabah'ın haberine göre; Aslan, 8 milyon Euro maaşı olan ve vergilerle birlikte Fransa ekibine maliyeti 13 milyon Euro'yu bulan Icardi için PSG'ye, 'Bonservis bedeli vermeyelim, sizi de bu maliyetten kurtaralım' diyeceği öne sürüldü.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA...

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA...

Taraflar arasındaki pazarlık önümüzdeki hafta resmen başlayacak ve Arjantinli golcünün durumu netleşecek.

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