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  4. Galatasaray'da Seferovic krizi sürerken, Murat Sancak'tan çok konuşulacak teklif! Devre arasında Adana Demirspor'a...

Galatasaray'da Seferovic krizi sürerken, Murat Sancak'tan çok konuşulacak teklif! Devre arasında Adana Demirspor'a...

27.11.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenilen verimi alamadığı isimlerden olan İsviçreli golcü Haris Seferovic'in devre arasında takımdan gönderilmesi planlanırken, Adana Demirspor'da beklenmedik bir teklif geldi. İşte detaylar...

Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray, sezon başı kadroya yapılan takviyelerle şampiyonluk hasretini dindirmek isterken lige verilen Dünya Kupası arası öncesi geride kalan ilk 13 haftanın sonunda, toplanan 27 puanla zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunuyor.

Sezon başı kadroya Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens, Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen gibi isimleri katan Sarı-Kırmızılılar, bu isimlerden bazılarından beklentilerin üstünde bir performans alırken bazı isimler ise hayal kırıklığı yarattı.

Hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri de Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan ve Süper Lig'de yalnızca 8 maçta süre alırken gol ya da asist katkısı yapamayan Haris Seferovic olmuştu.

DÜNYA KUPASI'NDA DA YEDEK

DÜNYA KUPASI'NDA DA YEDEK

Dünya Kupası'nda İsviçre formasıyla boy gösteren Seferovic şu ana kadar yalnızca Kamerun karşısında ikinci yarıda forma şansı bulabilirken, 18 dakika sahada kalabildi.

Hal böyleyken ara transfer döneminde gönderilmesi düşünülen ismin kiralık sözleşmesinin feshi için Benfica ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazken Portekiz ekibinin İsviçreli golcünün sezon sonuna kadar kendilerinin değil Galatasaray’ın sorunu olduğunu iletti.

30 yaşındaki golcünün sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, Galatasaray’ın 1 yıllık maaşının tamamını ödemekle yükümlü olacağını ayrıca kiralama bedelinin taksitinin geri kalanının da ödenmek zorunda olduğunun iletildiği iddia edilirken, Benfica’nın Galatasaray’a önerisi, Seferovic’e kulüp bulması oldu. Eğer sarı-kırmızılı kulüp İsviçreli golcüye kulüp bulursa kiralama bitirme işlemi ile yeni maaş işlemi konusunda her türlü kolaylığın sağlanacağını bilgisini verdi.

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