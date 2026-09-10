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Galatasaray'da yenilginin faturası Okan Buruk'a kesildi! Usta isimden olay sözler: Onun yüzünden...

Galatasaray’ın Sporting Lizbon karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılması, spor yazarlarının da gündemindeydi. Sarı-kırmızılıların savunmadaki zaafları ve maç içindeki tercihleri üzerinden çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

Galatasaray'da yenilginin faturası Okan Buruk'a kesildi! Usta isimden olay sözler: Onun yüzünden...
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, ilk hafta maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadelede 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamayarak mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

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"YENİLGİ: HAKEMLER VE OKAN BURUK" (LEVENT TÜZEMEN / FOTOMAÇ)

Galatasaray'da yenilginin faturası Okan Buruk'a kesildi! Usta isimden olay sözler: Onun yüzünden... G1

Maçın Norveçli hakemi Eskas ile VAR'ın Alman hakemi Dingert adaletli kararlar vermedi. Altimira'nın Batrakov'un karnına attığı tekme net kırmızı karttı. Norveçli Eskas sarıyı gösterdi. Altimira da sevinçten hakemi alkışladı. Luis Suarez'e Eskas'ın çaldığı penaltı saçmaydı ama VAR'daki Alman Dingert "Gel Norveçlim pozisyonu incele" bile demeyip kararı onayladı. İğneyi hakemlere batırdık, çuvaldızı da Okan Buruk'a batıracağız. Galatasaray 2-1 geriye düşüyor, Leao giriyor; skor 3-1 olunca Deniz Gül'ü oyuna atıyor. Oysa 1-1'lik skorla devreye Galatasaray girdiğinde oyunda sırıtan iki futbolcu vardı; Biri Leroy Sane, diğeri de kaptan Yunus. Bu ikili top ayaklarına geldiğinde oynuyor ama rakibe gölge savunma yapıyordu. Aslında Galatasaray sahada 11 kişiydi ama 9 kişi oynuyordu.

Galatasaray'da yenilginin faturası Okan Buruk'a kesildi! Usta isimden olay sözler: Onun yüzünden... G2

Hamleleri Okan hoca maalesef Galatasaray geriye düştükten sonra yaptı. 85. dakikada Nhaga, İlkay ve Ugochukwu'nun oyuna girmesi ise komediydi. Devler Ligi bu tür hataları kabul etmiyor. Sporting'in ilk golünde Sane, Zalazar'ı kovalamadı. Kaleci Uğurcan'a saygı duyuyorum ancak sezona maalesef çok iyi başlayamadı. Her maçta ciddi hatalar yaptı. Sporting önünde de hep riskli oynadı. Futbolda basit oynayacaksın. Galatasaray, puan alacağı maçta hakemlerin hataları, Okan hocanın geç hamleleri yüzünden Lizbon'da mağlup oldu.

"NET KIRIMIZI KART VERİLMEDİ" (ÖMER ÜRÜNDÜL / SABAH)

Galatasaray'da yenilginin faturası Okan Buruk'a kesildi! Usta isimden olay sözler: Onun yüzünden... G3

Galatasaray dün gece çok iyi bir ilk 45 dakika oynadı. Topa sürekli sahip olarak hem kontrolü elde tuttular hem de hücum girişimlerinde bulundular. Ayrıca en büyük artı bu yarıda rakibe hiç geçiş oyunu şansı vermemekti. Bunun yanında baktığımızda iki eleştirilecek nokta var. Biri, bu kadar üstün oyunda rakip kaleye dahi gelemezken yenen basit gol, ikincisi de Sane'nin kaçırdığı çok net fırsat. Bunlar oyun açısından ortaya çıkanlar. Ama bir de maçın kaderini etkileyen hakem olayı var. Rakip oyuncunun net kırmızı kart görmesi gereken pozisyonda, VAR uzun uzun düşündükten sonra hakemi incelemeye bile çağırmadı.

Galatasaray'da yenilginin faturası Okan Buruk'a kesildi! Usta isimden olay sözler: Onun yüzünden... G4

Takımın geneline baktığımızda herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Barış, Toreira ile birlikte en çok koşan, çalışan oyuncuydu ancak santrfor özelliği olmaması daha iyisini yapmaya elvermedi.

SKORDA GERİYDİ OYUNDA DEĞİL (CEM DİZDAR / FANATİK)

Galatasaray'da yenilginin faturası Okan Buruk'a kesildi! Usta isimden olay sözler: Onun yüzünden... G5

Maç öncesi Victor Osimhen, Mario Lemina ile Wilfred Singo gibi önemli oyuncularından yoksun Galatasaray üzerine yapılan analizlere "tedirginlik" hakimdi. Lakin ilk devre boyunca sahadakilerden tedirgin görüneni, ev sahibi Sporting oldu. 

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Sporting Lizbon son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
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