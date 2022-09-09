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  4. Galatasaray'dan 5 'KAP' birden! O paylaşım rekorlar kırdı

Galatasaray'dan 5 'KAP' birden! O paylaşım rekorlar kırdı

09.09.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Transferde son viraja girilirken, transfer bombalarını ardı ardına patlatan Galatasaray kadrosuna kattığı isimlerle taraftarını adeta mest ederken, transfer tescil sezonunun son dakikalarına girerken yeni isimleri KAP'a bildirdi. KAP bildiriminin ardından yeni transferler Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross Jensen ve Rashica için sosyal medya hesabından bir video klip paylaşan Sarı-Kırmızılılar'ın bu gönderisi beğeni rekorları kırdı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yaz transfer döneminde perde kapanırken, Galatasaray transfer sezonunun en flaş ekibi olarak öne çıkmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar, kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens, Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen ile yaptığı 13 isimle güçlendirirken, son gün transferleriyle ses getirdi.

ÖZEL VİDEO KLİP HAZIRLANDI

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Yaptığı yıldız transferlerle taraftarını da memnun eden Sarı-Kırmızılı yönetim, son güne girilirken kadrosuna kattığı Icardi, Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen için KAP bildirimlerini ardı ardına atarken, yıldız isimler için özel bir video klip de paylaştı.

"ASLANLAR KIRMIZI HALIDA"

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Paylaşıma "Huzurlarınızda yeni Aslanlar ve kırmızı halıda yıldızlar geçidi!" notunu düşen Sarı-Kırmızılılar'ın bu gönderisi paylaşım rekorları kırarken taraftarlar adeta mest oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERLERİ İÇİN YAPTIĞI O PAYLAŞIM...

İŞTE 4 BÜYÜKLERİN YAPTIĞI TRANSFERLER

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu!

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ
Dele Alli
Tayyip Talha Sanuç
Tayfur Bingöl
Nathan Redmond
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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transfer son dakika icardi son dakika transfer galatasaray
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