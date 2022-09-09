Galatasaray'dan 5 'KAP' birden! O paylaşım rekorlar kırdı

Yaz transfer döneminde perde kapanırken, Galatasaray transfer sezonunun en flaş ekibi olarak öne çıkmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar, kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens, Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen ile yaptığı 13 isimle güçlendirirken, son gün transferleriyle ses getirdi.

ÖZEL VİDEO KLİP HAZIRLANDI

Yaptığı yıldız transferlerle taraftarını da memnun eden Sarı-Kırmızılı yönetim, son güne girilirken kadrosuna kattığı Icardi, Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen için KAP bildirimlerini ardı ardına atarken, yıldız isimler için özel bir video klip de paylaştı.

"ASLANLAR KIRMIZI HALIDA"

Paylaşıma "Huzurlarınızda yeni Aslanlar ve kırmızı halıda yıldızlar geçidi!" notunu düşen Sarı-Kırmızılılar'ın bu gönderisi paylaşım rekorları kırarken taraftarlar adeta mest oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERLERİ İÇİN YAPTIĞI O PAYLAŞIM...

????️Galatasaray, yeni yıldızlarını bu video ile duyurdu. ???? https://t.co/u0nik76jcX — Mynet Spor (@mynetspor) September 8, 2022

İŞTE 4 BÜYÜKLERİN YAPTIĞI TRANSFERLER