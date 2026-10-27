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Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye ağır gönderme! "Tarihin en ağlak kaybedenleri"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın ardından İngilizce resmi X hesabından sert bir paylaşıma imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rakibinin futbolunu ve sahada yaşanan olayları hedef alarak ağır ifadeler kullandı.

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye ağır gönderme! "Tarihin en ağlak kaybedenleri"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray, saha içindeki zaferinin ardından sosyal medyada da gündemi sarstı. Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce yayın yapan resmi X (Twitter) hesabından yapılan paylaşım, kısa süre içerisinde on binlerce etkileşim alarak futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

SERT İFADELER VE AĞIR GÖNDERMELER

Karşılaşmanın ardından yapılan ve sarı-lacivertli kulübü doğrudan hedef alan paylaşımda şu dikkat çekici ifadeler yer aldı:

"Futbol oynamak gibi bir niyetleri yok (çünkü yapamıyorlar 😭)"

"Skorun sadece 2-1 bitmesine şanslıyız 😭"

"Sadece kaos yaratmaya çalışıyorlar (ufaklık kendini bir şey sanıyor 😭)"

"Tarihin en ağlak kaybedenleri 😭"

"HER YIL AYNI SONUÇ"

Söz konusu sosyal medya paylaşımının kapanış bölümünde ise sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rekabetteki üstünlüğe vurgu yaparak, "Her yıl Ali Sami Yen'de farklı bir umutsuz şov, ama her zamanki aynı sonuç. Galatasaray yoluna devam ediyor 🫰" sözleriyle taraftarlarına seslendi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, iki kulüp arasındaki gerilimi sosyal medyada da doruk noktasına taşıdı.

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GALATASARAY'IN PAYLAŞIMLARI

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye ağır gönderme! "Tarihin en ağlak kaybedenleri" G1
Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye ağır gönderme! "Tarihin en ağlak kaybedenleri" G2
Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye ağır gönderme! "Tarihin en ağlak kaybedenleri" G3
Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye ağır gönderme! "Tarihin en ağlak kaybedenleri" G4
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