Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye ağır gönderme! "Tarihin en ağlak kaybedenleri"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray, saha içindeki zaferinin ardından sosyal medyada da gündemi sarstı. Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce yayın yapan resmi X (Twitter) hesabından yapılan paylaşım, kısa süre içerisinde on binlerce etkileşim alarak futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

SERT İFADELER VE AĞIR GÖNDERMELER

Karşılaşmanın ardından yapılan ve sarı-lacivertli kulübü doğrudan hedef alan paylaşımda şu dikkat çekici ifadeler yer aldı:

"Futbol oynamak gibi bir niyetleri yok (çünkü yapamıyorlar 😭)"

"Skorun sadece 2-1 bitmesine şanslıyız 😭"

"Sadece kaos yaratmaya çalışıyorlar (ufaklık kendini bir şey sanıyor 😭)"

"Tarihin en ağlak kaybedenleri 😭"

"HER YIL AYNI SONUÇ"

Söz konusu sosyal medya paylaşımının kapanış bölümünde ise sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rekabetteki üstünlüğe vurgu yaparak, "Her yıl Ali Sami Yen'de farklı bir umutsuz şov, ama her zamanki aynı sonuç. Galatasaray yoluna devam ediyor 🫰" sözleriyle taraftarlarına seslendi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, iki kulüp arasındaki gerilimi sosyal medyada da doruk noktasına taşıdı.