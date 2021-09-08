Galatasaray'dan son dakika transferi! Nampalys Mendy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Fatih Terim uzun zamandır istediği '6 numara pozisyonu' için Nampalys Mendy'i kiraladı. 23 Haziran 1992 doğumlu Nampalys Mendy Senegalli milli futbolcudur. Nampalys Mendy Galatasaray tarafından kiralandı. 1.67 boyundaki orta daha oyuncusu La Seyne-sur-Mer, Fransa'da dünyaya geldi. İşte merak edilenler...
NAMPALYS MENDY KİMDİR?
23 Haziran 1992 La Seyne-sur-Mer, Fransa doğumlu Nampalys Mendy 29 yaşındadır.
1.67 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyen Mendy futbol kariyerine Monaco altyapısında başladı.
Ardından Nica ve Leicester'da yer aldı. Aynı zamanda yıldız isim 4 kez Senegal Milli Takım forması giydi.
Profesyonel futbol kariyerine 2010 yılında Monaco altyapısında başlayan Mendy, daha sonra Nica ve Leicester formalarını terletmişti.
Öte yandan yıldız isim, 4 kez Senegal Milli Takım forması giydi.
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