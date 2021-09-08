Galatasaray'dan son dakika transferi! Nampalys Mendy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Fatih Terim uzun zamandır istediği '6 numara pozisyonu' için Nampalys Mendy'i kiraladı. 23 Haziran 1992 doğumlu Nampalys Mendy Senegalli milli futbolcudur. Nampalys Mendy Galatasaray tarafından kiralandı. 1.67 boyundaki orta daha oyuncusu La Seyne-sur-Mer, Fransa'da dünyaya geldi. İşte merak edilenler...