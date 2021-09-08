SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galatasaray'dan son dakika transferi! Nampalys Mendy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray'dan son dakika transferi! Nampalys Mendy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

08.09.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Nampalys Mendy'i kiraladığı açıklandı. Bunun üzerine Nampalys Mendy'in futbol kariyeri sporseverlerin merak konusu oldu. Nampalys Mendy 29 yaşında ve profesyonel kariyeri boyunca birden fazla spor kulübünde oynadı. İşte Nampalys Mendy'in futbol kariyeri...

Fatih Terim uzun zamandır istediği '6 numara pozisyonu' için Nampalys Mendy'i kiraladı. 23 Haziran 1992 doğumlu Nampalys Mendy Senegalli milli futbolcudur. Nampalys Mendy Galatasaray tarafından kiralandı. 1.67 boyundaki orta daha oyuncusu La Seyne-sur-Mer, Fransa'da dünyaya geldi. İşte merak edilenler...

NAMPALYS MENDY KİMDİR?

23 Haziran 1992 La Seyne-sur-Mer, Fransa doğumlu Nampalys Mendy 29 yaşındadır.
1.67 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyen Mendy futbol kariyerine Monaco altyapısında başladı.
Ardından Nica ve Leicester'da yer aldı. Aynı zamanda yıldız isim 4 kez Senegal Milli Takım forması giydi.
Profesyonel futbol kariyerine 2010 yılında Monaco altyapısında başlayan Mendy, daha sonra Nica ve Leicester formalarını terletmişti.
Öte yandan yıldız isim, 4 kez Senegal Milli Takım forması giydi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki "Palu ailesi" davasında karar

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki "Palu ailesi" davasında karar

İskenderun Körfezi'nde rahatsızlanan yük gemisinin kaptanı hastaneye kaldırıldı

İskenderun Körfezi'nde rahatsızlanan yük gemisinin kaptanı hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın şirin ilçesi Harmancık doğayla iç içe tatil imkanları sunuyor

Bursa'nın şirin ilçesi Harmancık doğayla iç içe tatil imkanları sunuyor

Muğla'da 6. Uluslararası Zurnazen Festivali başladı

Muğla'da 6. Uluslararası Zurnazen Festivali başladı

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Caner Erkin havaalanından döndü!

Caner Erkin havaalanından döndü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Marcao skandalı büyüdü! Ayrılık...

Marcao skandalı büyüdü! Ayrılık...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.