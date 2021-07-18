Galatasaray’dan yeni transfer: Jens Stryger Larsen kimdir? Jens Stryger Larsen kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıkları devam ederken, bir süredir görüştüğü Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Danimarkalı Larsen’in hafta içi İstanbul’a gelerek, sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı. İtalya Serie A ekipleri arasında bulunan Udinese’de forma giyen Larsen’ın kim olduğu ise futbol severler tarafından araştırılıyor. Peki Jens Stryger Larsen kimdir?

Galatasaray'dan yeni transfer!

Geçen hafta Kaan Ayhan ve Mert Çetin'in transferleri için menajer Ogan Tarhan'la birlikte İtalya'ya giden yönetici Işıtan Gün'ün, Larsen'in kulübü Udinese ile de görüştüğü ortaya çıktı.

Udinese, 30 yaşındaki sağ bek için 4 milyon Euro talep etti. 2.5 - 3 milyon Euro’ya indirilmesi hedeflenirken, Larsen'in de yıllık 1 milyon Euro istediği aktarıldı.

Fatih Terim’in çok istediği oyuncu Larsen için, Galatasaray ve Udinese takımları anlaşma sağladı. Larsen’in hafta içi İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Jens Stryger Larsen kimdir? Jens Stryger Larsen, 21 Şubat 1991 yılında Danimarka'nın Sakskøbing kentinde dünyaya geldi.