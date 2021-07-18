SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray’dan yeni transfer: Jens Stryger Larsen kimdir? Jens Stryger Larsen kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray’dan yeni transfer: Jens Stryger Larsen kimdir? Jens Stryger Larsen kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

18.07.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, son zamanlarda görüştüğü isimlerden biri olan Jens Stryger Larsen ile anlaşmaya vardı. Galatasaray Futbol Kulübü’nden gelen bu açıklamadan sonra ise birçok kişi Jens Stryger Larsen’ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Danimarkalı futbolcu, Galatasaray ile anlaşma sağladıktan sonra hafta içi İstanbul’a geleceğini açıkladı. Peki Galatasaray’ın yeni transferi Jens Stryger Larsen kimdir?

Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıkları devam ederken, bir süredir görüştüğü Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Danimarkalı Larsen’in hafta içi İstanbul’a gelerek, sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı. İtalya Serie A ekipleri arasında bulunan Udinese’de forma giyen Larsen’ın kim olduğu ise futbol severler tarafından araştırılıyor. Peki Jens Stryger Larsen kimdir?

Galatasaray'dan yeni transfer!

Geçen hafta Kaan Ayhan ve Mert Çetin'in transferleri için menajer Ogan Tarhan'la birlikte İtalya'ya giden yönetici Işıtan Gün'ün, Larsen'in kulübü Udinese ile de görüştüğü ortaya çıktı.
Udinese, 30 yaşındaki sağ bek için 4 milyon Euro talep etti. 2.5 - 3 milyon Euro’ya indirilmesi hedeflenirken, Larsen'in de yıllık 1 milyon Euro istediği aktarıldı.
Fatih Terim’in çok istediği oyuncu Larsen için, Galatasaray ve Udinese takımları anlaşma sağladı. Larsen’in hafta içi İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Jens Stryger Larsen kimdir?

Jens Stryger Larsen kimdir?
Jens Stryger Larsen, 21 Şubat 1991 yılında Danimarka'nın Sakskøbing kentinde dünyaya geldi.
30 yaşındaki Larsen, futbolculuk kariyerine Bröndby altyapısında başladı. Sırasıyla alt yaş gruplarında forma giydikten sonra ise 2009 yılında Bröndby A Takımı'na yükseldi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da dehşet! Gelinini katledip intihar etti

Manisa'da dehşet! Gelinini katledip intihar etti

18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

İşte F.Bahçe'nin yeni forveti

İşte F.Bahçe'nin yeni forveti

Gomis Ghezzal transferinde devreye girdi

Gomis Ghezzal transferinde devreye girdi

Pereira 5 ismin biletini kesti

Pereira 5 ismin biletini kesti

Ronaldo'dan esrarengiz paylaşım

Ronaldo'dan esrarengiz paylaşım

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Pereira'dan sıra dışı maç takibi

Pereira'dan sıra dışı maç takibi

Canlı yayında mikrofon kazası! Sosyal medyada olay oldu

Canlı yayında mikrofon kazası! Sosyal medyada olay oldu

Futbolcuların son görüntüleri şaşırttı

Futbolcuların son görüntüleri şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.