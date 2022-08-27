SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Galatasaray derbisi öncesi Abdullah Avcı şokta! Korktuğu başına geldi

Galatasaray derbisi öncesi Abdullah Avcı şokta! Korktuğu başına geldi

27.08.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 4. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde sezonun ilk derbisi olma özelliğini de taşıyan Trabzonspor-Galatasaray maçı heyecanla beklenirken, iki ekipte karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala son hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi ekipte Uğurcan Çakır şoku yaşanıyor.

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, zorlu derbiden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

AVCI ŞOKTA!

62f6bb4e4e3fe108b4005fc4

Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı derbi planlarını yaparken, karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala bordo-mavili ekibi oldukça üzen bir gelişme yaşandı. 61saat'in haberine göre, yaklaşık 2 haftadır bel sakatlığı çeken ve maçlara iğnelerle Uğurcan Çakır’ın yaşadığı ağrıların geçmediği öğrenildi.

YOĞUN TEDAVİ UYGULANIYOR

7090b5ab72494e1e8c984eb16503bb35

Tecrübeli kaleciye, yoğun tedavi programı uygulanırken, milli file bekçisinin yarın oynanacak dev maçta görev yapamama ihtimalinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında...

'HAZIR OL'

5efedb47c03c0e04648409fb

Teknik heyetin olası bir olumsuz duruma karşı 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'ye 'hazır ol' mesajı gönderdiği belirtildi.

HAMSIK VE VISCA...

hamsik_ts_mac_09_08_2022

Öte yandan Bordo-Mavililer kritik mücadelede yıldız isimlerden olan Marek Hamsik ve Edin Visca'dan da yararlanamayacak.

Uğurcan Çakır fotoğrafları...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır Derbi Sakatlık son dakika galatasaray Süper Lig ak sezon erden süper li iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı

Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı

Alexander Sörloth geri dönüyor!

Alexander Sörloth geri dönüyor!

Wanda Nara açıkladı: "Galatasaray"

Wanda Nara açıkladı: "Galatasaray"

Transfer bitti! Umut Bozok'un yeni adresi...

Transfer bitti! Umut Bozok'un yeni adresi...

2. Abdülkerim Bardakcı vakası!

2. Abdülkerim Bardakcı vakası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.