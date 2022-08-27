Galatasaray derbisi öncesi Abdullah Avcı şokta! Korktuğu başına geldi

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, zorlu derbiden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

AVCI ŞOKTA!

Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı derbi planlarını yaparken, karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala bordo-mavili ekibi oldukça üzen bir gelişme yaşandı. 61saat'in haberine göre, yaklaşık 2 haftadır bel sakatlığı çeken ve maçlara iğnelerle Uğurcan Çakır’ın yaşadığı ağrıların geçmediği öğrenildi.

YOĞUN TEDAVİ UYGULANIYOR

Tecrübeli kaleciye, yoğun tedavi programı uygulanırken, milli file bekçisinin yarın oynanacak dev maçta görev yapamama ihtimalinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında...

'HAZIR OL'

Teknik heyetin olası bir olumsuz duruma karşı 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'ye 'hazır ol' mesajı gönderdiği belirtildi.

HAMSIK VE VISCA...

Öte yandan Bordo-Mavililer kritik mücadelede yıldız isimlerden olan Marek Hamsik ve Edin Visca'dan da yararlanamayacak.