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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de çifte şok! Hem Fred hem de Mert Hakan Yandaş 90+10'uncu dakikada kırmızı kart gördü

20.12.2023 19:16 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan, Kayserispor maçında hakeme yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kart gördüler. Maçın 90+10'uncu dakikasında ortalık karıştı ve mücadelenin hakemi iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi. Hem Fred hem de Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Maçı bitiş düdüğünün ardından güvenlik güçleri sahaya girdi ve mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ü saha dışına çıkarttı. Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar hakemin kararı sonrası isyan bayrağı açtı.

Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takım 2 önemli oyuncusunu Galatasaray derbisi öncesi kaybetti. Maçın bitiş düdüğünün ardından güvenlik güçleri sahaya girerek hakem Zorbay Küçük'ü soyunma odasına götürdü.

90+10'DA KIRMIZI KART

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Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan, Kayserispor maçının 90+10'uncu dakikasında kırmızı kart görerek Galatasaray derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

İSMAİL KARTAL İSYAN ETTİ!

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Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan, Kayserispor maçında hakeme yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kart gördüler. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Mert Hakan'ın gördüğü kırmızı kart sonrası adeta çılgına döndü.

"TAKIMIN BEYNİ FRED'İ ÇİZİVERDİ!"

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Kayserispor ile oynadıkları maçın ardından bir paylaşım yaptı.

"Zorbay Küçük derbi öncesinde yaptı yapacağını! Takımın beyni Fred'i çiziverdi!. Bu da hakemse ben Collina'yım!.."

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