Galatasaray Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Geçtiğimiz gün sarı kırmızılı kulübün yeni yönetim kurulu görev sahiplerini bulurken, yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Dinamo Bükreş ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı hangi kanalda?
Galatasaray'ın yeni başkanı olan Burak Elmas, ilk olarak takımının başına Fatih Terim'i getirmesiyle hazırlık süreci hız kazandı.
FATİH TERİM YENİDEN GÖREVDE
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takım ilk hazırlık maçını ise Romanya Ligi ekibi Dinamo Bükreş'le yapacak.
MAÇ FLORYA TESİSLERİNDE OYNANACAK
Galatasaray- Dinamo Bükreş karşılaşması Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.
GALATASARAY- DİNAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Dinamo Bükreş'in karşı karşıya geleceği mücadele 27 Haziran Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
GALATASARAY- DİNAMO BÜKREŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Gerçekleşecek hazırlık maçı sarı kırmızılı takımın resmi kanalları olan GS TV ve Galatasaray youtube hesabından canlı olarak izlenebilecek?
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