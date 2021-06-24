Galatasaray Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Geçtiğimiz gün sarı kırmızılı kulübün yeni yönetim kurulu görev sahiplerini bulurken, yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Dinamo Bükreş ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...