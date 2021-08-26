Galatasaray elenirse ne olacak? Galatasaray hangi ligde oynayacak?

Galatasaray ile Randers bu akşam 21.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Maçın ardından Galatasaray'ın elenmesi durumunda neler olacağı Galatasaray taraftarları ve futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...