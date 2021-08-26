Galatasaray elenirse ne olacak? Galatasaray hangi ligde oynayacak?

Galatasaray ile Randers bu akşam 21.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Maçın ardından Galatasaray'ın elenmesi durumunda neler olacağı Galatasaray taraftarları ve futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
GALATASARAY ELENİRSE NE OLUR?
Galatasaray ile Randers maçı bu akşam 21.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor.
Galatasary ilk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Bu akşam ile Randers ile rövanş maçı gerçekleşecek.
Galatasaray kendisine galibiyet getirecek skor elde ederse tur atlayacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.
Ancak gerekli skor elde edilemezse sarı kırmızılılar UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele edecek.
Kuralar 27 Ağustos 2021 Cuma günü İstanbul'da gerçekleşecek.
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