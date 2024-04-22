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  4. Galatasaray farklı kazandı, Rıdvan Dilmen'den farklı galibiyete rağmen beklenmedik sözler! "Okan Buruk hata yaptı"

Galatasaray farklı kazandı, Rıdvan Dilmen'den farklı galibiyete rağmen beklenmedik sözler! "Okan Buruk hata yaptı"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2024 10:20
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Süper Lig'de heyecan 33. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın karşılaşmasında Galatasaray Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken Rıdvan Dilmen mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken haftayı 3 puanla kapatarak en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maçını beklemeye geçti.

Karşılaşmanın yankıları sürerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadeleye dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İŞTE DETAYLAR...


Canlı Skor

"MUSLERA OYUNCU GİBİ" 

"MUSLERA OYUNCU GİBİ" 

"Galatasaray genel anlamda Muslera'yı oyuncu gibi kullanıyor. Maçın temposuzluğunun sebebinden biri de bu maçı her türlü kazanırız şeklinde düşünmesiydi."

"MAÇ RUH GİBİ BAŞLADI" 

"MAÇ RUH GİBİ BAŞLADI" 

"Alanyaspor, Pendikspor'dan daha iyi bir takım. Orada ilk yarı başka ikinci yarı başkaydı. Bu maçta da tabiri caizse maç ruh gibi başladı."

"HERKES BUNU BEKLİYORDU" 

"HERKES BUNU BEKLİYORDU" 

"Herkesin beklediği bir 11'le başladı Galatasaray. Okan Buruk mutlaka içerde 50 bin kişiyle baskılı oynayayım diyordur."

"NASIL OLSA KAZANIRIZ" 

"NASIL OLSA KAZANIRIZ" 

"Galatasaray'ın evinde oynadığı son maçlarda baskılı olmadığını gördük. Bunun sebebi takımın kendine fazla güvenmesi. Biz nasıl olsa kazanırız maçı diyorlar. Fazla güven şımarıklığa gitmediği sürece sıkıntı yaratmaz."

"ICARDI, ŞIMARIKLIĞI ÖNLEDİ" 

"ICARDI, ŞIMARIKLIĞI ÖNLEDİ" 

"Güven, kalite hafif şımarıklığa giderken bir kişi hayır dedi. Bu da Icardi. Pendikspor bu maçı gelirken zaten 0 yazmış. Ligimiz maalesef buna döndü."

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