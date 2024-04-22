Galatasaray farklı kazandı, Rıdvan Dilmen'den farklı galibiyete rağmen beklenmedik sözler! "Okan Buruk hata yaptı"

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken haftayı 3 puanla kapatarak en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maçını beklemeye geçti.
Karşılaşmanın yankıları sürerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadeleye dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.
"Galatasaray genel anlamda Muslera'yı oyuncu gibi kullanıyor. Maçın temposuzluğunun sebebinden biri de bu maçı her türlü kazanırız şeklinde düşünmesiydi."
"Alanyaspor, Pendikspor'dan daha iyi bir takım. Orada ilk yarı başka ikinci yarı başkaydı. Bu maçta da tabiri caizse maç ruh gibi başladı."
"Herkesin beklediği bir 11'le başladı Galatasaray. Okan Buruk mutlaka içerde 50 bin kişiyle baskılı oynayayım diyordur."
"Galatasaray'ın evinde oynadığı son maçlarda baskılı olmadığını gördük. Bunun sebebi takımın kendine fazla güvenmesi. Biz nasıl olsa kazanırız maçı diyorlar. Fazla güven şımarıklığa gitmediği sürece sıkıntı yaratmaz."
"Güven, kalite hafif şımarıklığa giderken bir kişi hayır dedi. Bu da Icardi. Pendikspor bu maçı gelirken zaten 0 yazmış. Ligimiz maalesef buna döndü."