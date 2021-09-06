Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri! Arjantinli yıldız İstanbul’a geliyor

Süper Lig’de yarış sürerken, transfer sezonunun bitimine az bir süre kala takımlar son kozlarını oynuyor. Taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe’de gündem Arjantinli yıldızken, Galatasaray da bir Türk bir de Malili futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Transferleriyle Avrupa’da bile sansayson yaratan Beşiktaş ise Brezilyalı stoperi Türkiye’ye getirecek. İşte transfer gündemindeki son gelişmeler…

İŞTE TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ SON GELİŞMELER...

FENER’E ARJANTİNLİ YILDIZ GELİYOR Süper Lig'de sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler milli arada Diego Rossi, Berisha, Max Meyer ve Miguel Crespo'yu kadrosuna katmıştı. Fotomaç’ın haberine göre takıma son olarak bir sağ ve sol bek takviyesi yapmak isteyen Kanarya'nın gündeminde, Independiente forması giyen Fabricio Bustos vardı.

Arjantin Ligi'nde oynanan ve 1-1 sona eren River Plate karşılaşmasında takımının tek golüne imza atan Arjantinli sağ bek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirten Bustos, "Türkiye'ye gideceğim için heyecanlıydım. Transfer tamamlanmak üzereyken ve sözleşmemin son senesinde olmama rağmen bu kadar yüksek bonservis istenmesi nadirdir" dedi.

FENER’İN BİR DİĞER GÜNDEMİ MARCELO Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid'in ligdeki ilk 3 maçında şans bulamayan Brezilyalı yıldız için yeniden devreye girdiği ileri sürüldü. Bir yıllık kontratı kalan 33 yaşındaki Marcelo'nun adının bile duyulması sosyal medyada taraftarı coşturdu. Real Madrid'in yaz başında Marcelo'yu gözden çıkardığı belirtilmiş, ancak Ancelotti'nin gelişiyle oyuncu takımda kalmıştı.

GALATASARAY BİR TÜRK BİR MALİLİ FUTBOLCU ALACAK Fotomaç’ın haberine göre Muslera'nın sezona kötü başlaması ve yeni yabancı kuralı sonrası Galatasaray'da yerli kaleci arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bu konudaki ısrarı nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Başkan Burak Elmas'ın İrfan Can Eğribayat'ın transferi için 6 Eylül Pazartesi günü Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'le görüşeceği öğrenildi.