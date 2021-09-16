Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2021 2021 GS FB derbi maçı tarihi...

Futbolseverler tarafından 'Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?' sorusu merak ediliyor. TFF Süper Lig’in 13 hafta maç programını duyurdu. Derbi maçının tarihi bu sebeple araştırılıyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Süper Lig’in başlamasıyla beraber merak ediliyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi ve ayrıntılar araştırma konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 13 hafta maç programını duyurdu.

TFF 2021-2022 maç fikstüre göre derbi maç tarihleri ile beraber Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçlarının hangi haftada gerçekleşeceği netlik kazandı.