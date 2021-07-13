Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçları...

Bugün saat 19:00 itibariyle Süper Lig 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. TFF idari merkezinde yapılan çekimlerle birlikte derbi tarihleri belli olmuş oldu. Maçların yapılacağı tarihler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte derbilerin tarihleri...