Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçları...

Bugün saat 19:00 itibariyle Süper Lig 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. TFF idari merkezinde yapılan çekimlerle birlikte derbi tarihleri belli olmuş oldu. Maçların yapılacağı tarihler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte derbilerin tarihleri...
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Bugün saat 19:00 itibariyle Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimi ile derbi tarihleri de belli olmuş oldu.
Süper Lig'de gerçekleşecek olan ilk derbi 4. haftada Trabzonspor-Galatasaray arasında oynanacak. Dev takımların taraftarlarının beklediği Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi ise 13. haftada oynanacak.
İşte derbilerin tarihleri...
Süper Lig'de 4. hafta karşılaşması: Trabzonspor-Galatasaray
Süper Lig'de 9. hafta karşılaşması: Trabzonspor-Fenerbahçe
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Galatasaray
Süper Lig'de 12. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Trabzonspor
Süper Lig'de 13. hafta karşılaşması: Galatasaray-Fenerbahçe
Süper Lig'de 17. hafta karşılaşması: Fenerbahçe-Beşiktaş
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