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Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçları...

13.07.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün çekilmesi beklenen Süper Lig 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, saat 19:00 itibariyle yapıldı. Riva'da bulunan TFF idari merkezinde gerçekleştirilen çekimlerde merakla beklenen derbi tarihleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin tarihi merak ediliyordu. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçları...

Bugün saat 19:00 itibariyle Süper Lig 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. TFF idari merkezinde yapılan çekimlerle birlikte derbi tarihleri belli olmuş oldu. Maçların yapılacağı tarihler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte derbilerin tarihleri...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Bugün saat 19:00 itibariyle Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimi ile derbi tarihleri de belli olmuş oldu.
Süper Lig'de gerçekleşecek olan ilk derbi 4. haftada Trabzonspor-Galatasaray arasında oynanacak. Dev takımların taraftarlarının beklediği Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi ise 13. haftada oynanacak.

İşte derbilerin tarihleri...

İşte derbilerin tarihleri...
Süper Lig'de 4. hafta karşılaşması: Trabzonspor-Galatasaray Süper Lig'de 9. hafta karşılaşması: Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig'de 10. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Galatasaray
Süper Lig'de 12. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Trabzonspor Süper Lig'de 13. hafta karşılaşması: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Lig'de 17. hafta karşılaşması: Fenerbahçe-Beşiktaş
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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