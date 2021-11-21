SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tarihi anlar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tarihi anlar

21.11.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'deki tarihi derbide karşı karşıya geliyor. Ezeli rekabette akıllardan silinmeyen olaylar maç öncesi yine gündeme geldi. İşte tarihi fotoğraflar...

Galatasaray ve Fenerbahçe için kaptandan daha fazlalardı. Tıpkı Metin Oktay ve Lefter Küçükandonyadis gibilerdi. Biri heykelinin dibinde doğdu, büyüdü, parçalı formayı giydi. Diğeri elini öptü, 10 numaralığın zarafetini feyz aldı.

İSLAM ÇUPİ, LEFTER, METİN OKTAY...

Spor gazeteciliğinin duayeni İslam Çupi, sağ yanında Lefter, sol yanıda Metin Oktay ile birlikte unutulmaz bir fotoğraf karesi çektiriyor. O zamanlar 10 numarayı sırta geçirmek için yetenekli olmak yetmezdi, "Beyefendi" olmak da gerekirdi.

ROBERTO CARLOS VE LINCOLN'ÜN O ANI

ROBERTO CARLOS VE LINCOLN'ÜN O ANI
Uzak köşede Hakan Balta ve Semih Şentürk derbinin tüm gerilimini üzerinde taşıyor. Arkada bekleyen Brezilyalılar kavgaya oldukça sakin bir şekilde yaklaşıyor. Roberto Carlos ve Lincoln'un bu fotoğrafı ise tüm bu gerilimi fıkralaştıran bir anlam katıyor.

10 NUMARANIN KARŞILIĞI

10 NUMARANIN KARŞILIĞI
Fenerbahçe ve Galatasaray için kaptandan daha fazlalardı. Tıpkı Metin Oktay ve Lefter Küçükandonyadis gibilerdi. İkisi de bu efsaneleri örnek alıyordu. Biri heykelinin dibinde doğdu, büyüdü, parçalı formayı giydi. Diğeri elini öptü, 10 numaralığın zarafetini feyz aldı.

MELO VE KRASIC, İSTANBUL'DA BULUŞTU

MELO VE KRASIC, İSTANBUL'DA BULUŞTU
Türk Telekom Arena'da oynanan gerilimli bir derbi daha. Maç içerisinde yaşanan tüm kavgalardan azade; Juventus forması için birlikte mücadele veren ikili, bu kez İstanbul'da karşı karşıyalar. Belki içlerinden daha fazlası geçiyor ama 'yabancı'lıkları buna izin vermiyor.

KAZANAN TÜRK SPORU, TÜRK İNSANI

KAZANAN TÜRK SPORU, TÜRK İNSANI
Galatasaray kazanmış ya da Fenerbahçe kazanmış, fark etmesin. Türk futbolunun iki önemli karakteri; Fatih Terim ve Gökham Gönül, birbirine sarılıyor. Kazanan Galatasaray'dı. Ancak, bu 'an'ların çoğalması halinde kazanan Türk sporu, Türk insanı olur.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Günler sonra konuştu: Kabul etmedim

Günler sonra konuştu: Kabul etmedim

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

Korsan takside ceza yedi; "Bindiğime bin pişman oldum" dedi

Korsan takside ceza yedi; "Bindiğime bin pişman oldum" dedi

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.