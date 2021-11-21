Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tarihi anlar

Galatasaray ve Fenerbahçe için kaptandan daha fazlalardı. Tıpkı Metin Oktay ve Lefter Küçükandonyadis gibilerdi. Biri heykelinin dibinde doğdu, büyüdü, parçalı formayı giydi. Diğeri elini öptü, 10 numaralığın zarafetini feyz aldı.

İSLAM ÇUPİ, LEFTER, METİN OKTAY...

Spor gazeteciliğinin duayeni İslam Çupi, sağ yanında Lefter, sol yanıda Metin Oktay ile birlikte unutulmaz bir fotoğraf karesi çektiriyor. O zamanlar 10 numarayı sırta geçirmek için yetenekli olmak yetmezdi, "Beyefendi" olmak da gerekirdi.

ROBERTO CARLOS VE LINCOLN'ÜN O ANI Uzak köşede Hakan Balta ve Semih Şentürk derbinin tüm gerilimini üzerinde taşıyor. Arkada bekleyen Brezilyalılar kavgaya oldukça sakin bir şekilde yaklaşıyor. Roberto Carlos ve Lincoln'un bu fotoğrafı ise tüm bu gerilimi fıkralaştıran bir anlam katıyor.

10 NUMARANIN KARŞILIĞI Fenerbahçe ve Galatasaray için kaptandan daha fazlalardı. Tıpkı Metin Oktay ve Lefter Küçükandonyadis gibilerdi. İkisi de bu efsaneleri örnek alıyordu. Biri heykelinin dibinde doğdu, büyüdü, parçalı formayı giydi. Diğeri elini öptü, 10 numaralığın zarafetini feyz aldı.

MELO VE KRASIC, İSTANBUL'DA BULUŞTU Türk Telekom Arena'da oynanan gerilimli bir derbi daha. Maç içerisinde yaşanan tüm kavgalardan azade; Juventus forması için birlikte mücadele veren ikili, bu kez İstanbul'da karşı karşıyalar. Belki içlerinden daha fazlası geçiyor ama 'yabancı'lıkları buna izin vermiyor.