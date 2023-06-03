Galatasaray Fenerbahçe maçında 'Ulubatlı Souness' sürprizi! Sahanın ortasına bayrak dikecek

Ankaragücü'nü mağlup ederek 36. hafta itibarıyla şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ligde oynayacağı son karşılaşmada ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmanın sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanırken taraftarları da muhteşem bir şölen bekliyor.

GALATASARAY BAYRAĞINI DİKECEK

Galatasaray yönetimi dev derbiye çok özel bir konuk davet etti. Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden olan ve Kadıköy’e diktiği Cim-Bom bayrağıyla hatırlanan Graeme Souness de karşılaşma için Türkiye'ye gelirken, maçın ardından Nef Stadı’nda da Galatasaray bayrağını ikinci kez dikecek.

50 binden fazla taraftarın tribünden takip edeceği karşılaşmanın ardından yapılacak kutlamaların detayları da belli olmaya başladı. İşte Galatasaray'ın kutlama planları.