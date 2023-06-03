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Galatasaray Fenerbahçe maçında 'Ulubatlı Souness' sürprizi! Sahanın ortasına bayrak dikecek

03.06.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. haftada oynayacağı Fenerbahçe mücadelesi ile ligi noktalayacak olan Galatasaray bu karşılaşmanın ardından kupasına kavuşmaya hazırlanırken, Sarı-Kırmızılı taraftarı muhteşem bir kutlama bekliyor. İşte detaylar...

Ankaragücü'nü mağlup ederek 36. hafta itibarıyla şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ligde oynayacağı son karşılaşmada ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmanın sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanırken taraftarları da muhteşem bir şölen bekliyor.

GALATASARAY BAYRAĞINI DİKECEK

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Galatasaray yönetimi dev derbiye çok özel bir konuk davet etti. Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden olan ve Kadıköy’e diktiği Cim-Bom bayrağıyla hatırlanan Graeme Souness de karşılaşma için Türkiye'ye gelirken, maçın ardından Nef Stadı’nda da Galatasaray bayrağını ikinci kez dikecek.

50 binden fazla taraftarın tribünden takip edeceği karşılaşmanın ardından yapılacak kutlamaların detayları da belli olmaya başladı. İşte Galatasaray'ın kutlama planları.

Kutlamaların özel konuğu Galatasaray’ın eski hocası Graeme Souness olacak. Kadıköy’de diktiği bayrakla hatırlanan ve “Ulubatlı Souness” olarak hatırlanan İskoç çalıştırıcı, sahneye bayrakla çıkacak ve Nef Stadı’na da Galatasaray bayrağını dikecek.

Kutlamaların Super Bowl seviyesine çıkılması planlanıyor.

Maç sonunda ilk önce küçük bir sahne kurulacak ve Kenan Doğulu konseri olacak. 15 dakika sürecek.

Kupa törenine futbolcular tek tek çağrılacak. Oyuncular kendi istedikleri şarkı ile platforma gidecekler.

Kupa kaldırıldığı an ise ışık gösterisi olacak. Pyro denilen sistem uygulanacak.

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