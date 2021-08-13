Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Dünya yıldızı Süper Lig'e çok yakın!

Fenerbahçe’de Dembele, Galatasaray’da Muric, Beşiktaş’ta Nianggolan gibi isimler ön plana çıkıyor. Beşiktaş’ın Nainggolan transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planladığı öğrenilirken, Fenerbahçe ise Dembele için Lyon kulübüne çılgın bir teklifte bulundu.

FENERBAHÇE’NİN DEMBELE İŞİ CİDDİYE BİNDİ!

Moussa Dembele'nin Fenerbahçe’ye transferi ciddiye bindi. Dembele'nin menajerlik şirketi Mansa, sarı-lacivertli ekiple ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kadroda İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Mesut Özil gibi yıldızların olmasının, Dembele'nin fazlasıyla ilgisini çektiği iddia edildi. Fanatik’teki habere göre; Fenerbahçe yönetiminin Lyon'a Pelkas artı 7 milyon avro teklif ettiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ, NAİNGGOLAN’DAN VAZGEÇMİYOR Siyah-beyazlılar, Radja Nainggolan’dan vazgeçmiyor. Akşamda yer alan habere göre; Nainggolan ile Antwerp kulübü yakından ilgileniyor. Beşiktaş, yıldız futbolcuya 2 sene için 6.4 milyon avro teklif etti. Beşiktaş ile Nainggolan arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde neticeye varması bekleniyor.

GALATASARAY İBREYİ MURİC’E ÇEVİRDİ Morutan transferinden bir sonuca varamayan sarı-kırmızılılar, ibreyi potansiyeli yüksek bir başka genç oyuncuya çevirdi. Hırvatistan'ın Rijeka takımında top koşturan 25 yaşındaki sağ açık Robert Muric, teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle sarı-lacivertli kulübün radarına girdi. Fanatik’te yer alan habere göre; sezon sonu sözleşmesi bitecek Muric için Rijeka kazançlı çıkmak istiyor. Hırvatistan basınına göre; sarı-kırmızılılar, transferi 1.5 milyon avroya bitirmek istiyor.

GALATASARAY’DAN SAVUNMAYA ALTERNATİF Sarı-kırmızılılar, Nelsson transferinin ardından savunmanın göbeğine altnernatif yaratmak için çalışmalarına devam ediyor. Fanatik’in haberine gçre; Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Arda ve Konya'dan Abdülkerim’in transferi için harekete geçti. İki futbolcunun da sözleşmesi sezon sonu bitiyor.