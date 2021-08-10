Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Kim, hangi futbolcunun peşinde?

Fransız ekibi Lyon’da forma giyen yıldız oyuncu Dembele’yi gözüne kestiren Fenerbahçe’nin bu transferde elinde Pelkas gibi bir kozu bulunuyor. Fenerbahçe'nin, uzun zamandır Yunan futbolcunun peşinde olan Fransız temsilcisi ile oyuncu takası yapmayı hedeflediği öne sürüldü. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili transfer haberleri…

FENERBAHÇE, DEMBELE’Yİ GÖZÜNE KESTİRDİ

Forvet sorununu kökten çözmek isteyen Fenerbahçe, Lyon'un yıldızı Moussa Dembele'yi gözüne kestirdi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımda görmeyi çok istediği Dembele için tüm imkanlarını seferber edecek. Fanatik’te yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekibin bu transfer için Dimitris Pelkas’ı koz olarak kullanacağı belirtildi. Uzun süredir Yunan futbolcunun peşinde olan Lyon’un Pelkas için yaptığı 8 milyon avroluk teklifi, sarı-kanarya reddetmişti. Fenerbahçe, Dembele için Pelkas'ı takasta kullanmayı düşünüyor.

FEGHOULİ VE FALCAO GİDECEK, MORUTAN GELECEK Galatasaray'da Radamel Falcao ile Sofiane Feghouli ile yolların ayrılması durumunda Olimpiu Morutan için Steaua Bükreş'e 6 milyon avroluk bir teklif yapılacak. Akşam’da yer alan habere göre; Romanya cephesinin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’IN DİEGO COSTA AŞKI Siyah-beyazlı yönetim, dünyaca ünlü golcü futbolcu Diego Costa'yı renklerine katmak için tüm şartlarını zorluyor. Fanatik’te yer alan iddiaya göre; Beşiktaş, 2 sene için maaş, bonuslar ve imza parası dâhil 7 milyon avro isteyen Costa’ya toplamda 6 milyon avro önerdi, görüşmeler devam ediyor.

AMİNE HARİT, GALATASARAY’IN RADARINDA Bundesliga 2'de oynamayı düşünmeyen ve Schalke'den ayrılmanın planlarını yapan Amine Harit, Galatasaray'ın radarına girdi. Teknik Direktör Fatih Terim, transfere onay verirken, yönetim harekete geçti. Fanatik’teki habere göre; Faslı yıldızın ayrılık isteğinin ardından birçok kulübün devreye girmesiyle Galatasaray’ın işinin kolay olmadığı vurgulandı.